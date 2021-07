Euromillions (FDJ) : Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 6 juillet 2021, 17 millions d'euros en jeu [EN COURS]

RESULTATS EUROMILLIONS - Ce soir, la FDJ met en jeu la somme de 17 millions d'euros à l'occasion de son premier Euromillions hebdomadaire. Les joueurs des douze pays européens participant à ce tirage sauront en fin de soirée s'ils ont coché les bonnes cases.

[Mis à jour le 6 juillet 2021 à 18h58] "Ah ! si j'étais riche" ; ce titre d'un film de 2002 pourrait assurément devenir le slogan de l'Euromillions. En attendant les résultats du tirage de l'Euromillions qui seront mis en ligne sur cette même page, nous vous proposons de patienter en réfléchissant, pourquoi pas, sur ce que vous feriez des 17 millions d'euros mis en jeu ce soir si vous étiez amenés à le remporter. Des voitures, des appartements, un bateau ou tout simplement le règlement de créances impayées… pour ne citer que quelques exemples des plus communs. Après tout, il n'y a rien de plus normal, quand on est riche, à hésiter entre une Bentley ou une maison à Noirmoutier avant de finir par acheter les deux. Avec les 17 millions d'euros mis en jeu ce soir, nul doute, vous aurez largement de quoi vous faire plaisir.

Pour tenter de remporter cette somme, il faut d'abord…jouer ; et les règles de l'Euromillions sont assez simples. Il s'agit de se rendre chez son buraliste le plus proche et de lui acheter une grille à 2,50 euros. Cet achat attribue au parieur un code MyMillion unique qui sera tiré au sort lors du même tirage et permettra à celui qui le possède d'empocher la somme d'un million d'euros. Pas de panique pour les plus casaniers, il est également possible de jouer depuis son canapé en se connectant sur le site de la Française des jeux pour jouer en ligne ; à condition d'être majeur bien entendu ! Il faudra ensuite choisir une combinaison de cinq numéros, compris entre 1 et 50 ainsi que deux numéros étoiles compris, eux, entre 1 et 12. Stratèges ou téméraires, la chance est pour vous à portée de stylo… ou de clic !

77 millions d'euros remportés (samedi dernier)

Cette somme de 17 millions d'euros mise en jeu ce mardi 6 juillet 2021 reste, bien que très confortable, presque dérisoire par rapport au jackpot de 77 millions d'euros empoché par un joueur européen vendredi 2 juillet 2021. Outre les 17 millions d'euros mis en jeu à travers l'Europe, un joueur français verra pour sûr sa vie basculer ; et ce, grâce au code MyMillion qui permet chaque semaine à deux français de devenir millionnaire. L'Euromillions c'est deux tirages par semaine avec au minimum 17 millions d'euros à gagner. Vous pourrez donc retenter votre chance vendredi 9 juillet 2021.