"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 7 juillet 2021, 12 millions d'euros en jeu [EN COURS]"

RESULTATS LOTO – Ce mercredi 7 juillet, vous avez joué pour essayer de remporter la cagnotte de 12 millions d'euros, mise en jeu par le tirage du Loto. Alors, les bons résultats du Loto sont-ils sur votre grille ?

[Mis à jour le 7 juillet 2021 à 19h00] Vous en avez assez de rêver devant les photos de vacances de vos amis sur les réseaux sociaux, alors que vous êtes, vous, coincé à votre bureau ? En participant à ce tirage du Loto du mercredi 7 juillet, vous allez peut-être vous aussi vous envoler pour une destination paradisiaque, mais vous, sans billet de retour. Avec les bons résultats du Loto sur votre grille, vous pourriez décrocher la cagnotte de 12 millions d'euros mise en jeu, qui vous garantirait un congé sabbatique à vie ! Mais pour cela, il faudra bien sûr jouer au Loto pour pouvoir espérer changer de vie.

Alors, comment faire ? Première chose, il vous faut remplir votre bulletin de Loto, soit chez votre buraliste en version papier, soit en version numérique, depuis le site de la Française des jeux ou l'application mobile officielle. En quelques coups de stylo ou en quelques clics, sélectionnez cinq numéros sur une grille de 1 à 49, puis un numéro étoile sur une grille de 1 à 10. Le tout, en croisant très fort les doigts pour qu'ils sortent lors du tirage du Loto, vers 20h50. Attention, n'oubliez pas de jouer avant 20h15, sous peine de voir tous vos espoirs de trouver les bons résultats du Loto s'envoler !

Dix codes à 20 000 euros

Pour ceux et celles dont les espoirs seraient contrits par l'annonce du résultat, pas de panique. Si le jackpot de rang 1 s'élève à 12 millions d'euros, l'achat d'une grille de Loto vous attribue un code. Ce code individuel permet à, non pas un, ni deux… mais à vingt des parieurs français de remporter, à coup sûr, la somme de vingt mille euros. C'est, certes dérisoire face à la somme mise en jeu ce mercredi 7 juillet 2021, mais cela reste un gain important qui permettra à l'heureux élu de réaliser certains rêves ; ce qui n'est pas du luxe au sortir d'une pandémie mondiale. Le Loto, c'est enfin trois tirages par semaine avec au minimum 2 millions d'euros à gagner. Et si le jackpot n'est pas remporté ce 5 juillet 2021, il sera remis en jeu lors du prochain tirage, avec une majoration des gains. Vous pourrez donc retenter votre chance samedi 10 juillet 2021.