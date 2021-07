"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 12 juillet 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Les résultats du Loto viennent d'être dévoilés ! Vos numéros fétiches vous ont-ils porté chance pour ce tirage du Loto du lundi 12 juillet ?

[Mis à jour le 12 juillet 2021 à 21h24] Ce lundi, comme à votre habitude, ou poussé par le temps trop gris pour la saison, vous avez rempli et validé votre grille de Loto en rêvant de vous envoler pour une destination plus ensoleillée, et ce, sans billet de retour. Et pour cause, ce tirage du Loto mettait en jeu une cagnotte de 3 millions d'euros qui avait de quoi susciter l'imagination. La vie sous les Tropiques est-elle à portée de grille ? Le Loto va-t-il vous permettre de réaliser vos rêves les plus fous ou projets de longue date. Pour le savoir, munissez-vous de votre reçu et consultez sans plus attendre les résultats du Loto.

Le tirage du Loto du 12 juillet 2021

8 - 30 - 31 - 37 - 38 et le numéro chance : 1 (pas de gagnant)

Option second tirage : 8 - 2 - 17 - 1 7

Joker+ : 9 673 735

10 codes gagnants à 20 000 € : A 6850 3546 / B 2288 1870 / D 2953 0969 / E 2900 9476 / F 0076 6956 / I 2969 8844 / I 7428 7997 / O 4989 7294 / R 3537 3468 / S 9626 6354

