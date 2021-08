Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 30 juillet 2021 [EN LIGNE]

RESULTATS EUROMILLIONS - Les résultats complets de l'Euromillions sont désormais en ligne ! Serez-vous le chanceux ou la chanceuse du jour ? Réponse ci-dessous.

[Mis à jour le 30 juillet à 21h33] Et si vous passiez la deuxième partie de vos vacances d'été avec en poche les 62 millions d'euros mis en jeu lors du tirage de l'Euromillions de ce soir ? Alors que le mois de juillet touche déjà à sa fin pour laisser la place à août, il reste encore un mois de vacances avant la rentrée de septembre. Si le temps maussade qui pèse sur l'Hexagone ces dernières semaines a fini par vous déprimer, la bonne nouvelle c'est que vous n'aurez peut-être plus jamais à y être confronté si vous remportez le jackpot mis en jeu ce vendredi 30 juillet 2021 par la Française des jeux (FDJ). Car avec une telle somme en poche, vous pourrez vous acheter une (ou plusieurs) maisons de rêve dans un petit coin de paradis où la pluie n'existe (presque) pas. Avouez-le, vous entendez déjà le bruit des vagues ! Les résultats de l'Euromillions sont désormais disponibles sur notre page.

Le tirage du vendredi 30 juillet 2021 :

10-23-33-35-37 et numéros Étoiles 5 et 10

Code My Million : QW-014-7486 (Auvergne-Rhône-Alpes)

Pour rappel, les règles de l'Euromillions sont plutôt simples. Il s'agit d'abord de se rendre chez son buraliste le plus proche, puis de lui acheter une grille à 2,50 euros. Pas de panique pour les plus casaniers d'entre vous, il est également possible de jouer depuis son canapé en se connectant sur le site de la Française des jeux pour jouer en ligne ; à condition d'être majeur bien entendu ! Il faudra ensuite choisir une combinaison de cinq numéros, compris entre 1 et 50 ainsi que deux numéros étoiles compris, eux, entre 1 et 12. Stratèges ou téméraires, la chance est pour vous à portée de stylo… ou de clic !

Pour ceux et celles dont les espoirs seraient déçus par l'annonce du résultat, pas de panique. Si le jackpot de rang 1 s'élève à 62 millions d'euros, l'achat d'une grille Euromillions vous attribue un code MyMillion. Ce code individuel permet à un des parieurs français de remporter à coup sûr la somme d'un million d'euros. C'est certes soixante-deux fois moins important que la somme mise en jeu ce soir mais cela reste un gain très important, qui permettra à l'heureux élu de réaliser certains rêves. L'Euromillions, c'est deux tirages par semaine, avec au minimum 17 millions d'euros à gagner. Vous pourrez donc retenter votre chance mardi 3 août 2021.