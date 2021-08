Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 21 août 2021, 17 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO - Et si vous terminiez vos vacances en empochant dix-sept millions d'euros ? C'est la promesse que vous fait la FDJ à l'occasion de ce nouveau tirage loto, samedi 21août 2021. Les résultats seront connus vers 21h.

Encore un peu de patience, le résultat du Loto devrait être connu d'ici 21 heures. Celui-ci sera diffusé sur cette page. D'ici là, vous aurez tout le loisir de réfléchir à ce que vous pourrez faire des dix-sept millions d'euros mis en jeu ce soir, si vous parvenez à découvrir les numéros du tirage de ce soir. À deux semaines de la rentrée, une telle rentrée d'argent pourrait, en effet, vous permettre de réaliser de nombreux rêves. Voiture, maison, ou même de nouvelles vacances, les possibilités qui s'offriraient à vous en cas de victoire seraient (très) nombreuses. Mais allez vous décrocher le jackpot ?

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour tenter de remporter cette coquette somme, il faut d'abord jouer ; et les règles du Loto sont assez simples. Il vous suffit de vous rendre chez votre buraliste le plus proche et de lui acheter une grille à 2,20 euros. Sur cette grille, vous choisirez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous cochez les six bons numéros, les 17 millions seront vôtres, à condition que personne d'autre n'ait coché les mêmes chiffres que vous. Pour les plus casaniers, il est également possible de jouer sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui.