"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 25 août 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Ce soir, à l'occasion du tirage du Loto, la FDJ mettait en jeu la coquette somme de dix-neuf millions d'euros. Les résultats sont désormais connus.

[Mis à jour le 25 août à 21h00] Le jackpot du tirage du Loto de ce mercredi 25 août 2021 a encore été majoré d'un million d'euros. En effet, il y a deux jours, la somme de 18 millions d'euros n'avait malheureusement pas été remportée par les nombreux parieurs de l'Hexagone et des Outre-mer ayant rempli une grille. Ce soir, le jackpot de rang un était donc plutôt intéressant car il s'élevait à dix-neuf millions d'euros. Avec ce gros pécule, il aurait été possible à un vainqueur d'avoir des rêves à la hauteur de ses finances. Malheureusement, le jackpot mis en jeu par la Française des jeux (FDJ) n'a toujours pas été remporté. Les résultats sont désormais connus !

Le tirage du Loto du mercredi 25 août

19 - 9 - 29 - 26 - 3 et le numéro chance : 8

Option second tirage : 24 - 33 - 49 - 29 - 45

Joker+® : indisponible pour le moment

10 codes gagnants à 20 000€ : H 7845 0938 - I 3747 8309- I 8187 4547 - J 7040 0439 - J 7700 7926 - N 1261 1321 - P 0880 6215 - U 7643 0081 - V 0130 8646 - W 1121 4625

Et afin de tenter de remporter cette coquette somme, il faut d'abord jouer ; et les règles du Loto sont assez simples. Il vous suffit de vous rendre chez votre buraliste le plus proche et de lui acheter une grille à 2,20 euros. Sur cette grille, vous choisirez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous cochez les six bons numéros, les 11 millions seront vôtres, à condition que personne d'autre n'ait coché les mêmes chiffres que vous. Pour les plus casaniers, il est également possible de jouer sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui.

Et même si vous n'avez pas les bons résultats du Loto, avez-vous bien pensé à vérifier que vous ne possédiez pas l'un des dix codes gagnants tirés au sort ce mercredi ? En effet, chaque grille de Loto validée s'accompagne d'un code attribué aléatoirement. Après le tirage des numéros du Loto, vers 20h50, dix codes gagnants sont dévoilés. Si vous êtes l'heureux propriétaire de l'un de ces codes, vous empochez 20 000 € ! Là encore, si ce n'est pas le cas, alors rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau tirage du Loto, qui mettra la somme de 20 millions d'euros étant donné que la somme n'a pas été remportée ce mercredi.