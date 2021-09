"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 1er septembre 2021, 22 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO – Ce mercredi 1er septembre, le tirage du Loto vous offre la possibilité de décrocher 22 millions d'euros ! Une belle somme qui pourrait être à vous si vous réussissez à trouver les bons résultats du Loto.

2, 43, 7, 39…. Quels numéros allez-vous jouer pour ce tirage du Loto du mercredi 1er septembre ? Ce soir, 22 millions d'euros sont à remporter, avec à la clef un changement de vie radical. Et ça tombe bien, car en ce premier jour du mois de septembre, peut-être avez-vous déjà pris vos bonnes résolutions de rentrée, comme mener à bien ces projets que vous remettez toujours à plus tard. En trouvant les bons résultats du Loto, vous bénéficieriez ainsi d'un sérieux coup de pouce pour atteindre vos objectifs. Mais pour empocher le jackpot, il va d'abord falloir cocher sur votre grille de Loto les bons numéros !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

À chaque tirage du Loto, vous avez en plus la possibilité de rejouer votre grille, hors numéro chance, en prenant l'option second tirage. Si vos numéros sortent, alors vous décrochez 100 000 euros. Une raison de plus de pousser la porte de votre buraliste ou de vous connecter au site de la Française des jeux pour tenter de trouver les bons résultats du Loto. Et pour les plus connectés, ça se passe sur votre smartphone, sur l'application mobile dédiée. Après avoir créé votre compte, vous aurez accès à votre grille de Loto, exactement la même qu'en version papier. Ensuite, à vous de jouer !