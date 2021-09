Inondations à Agen : la ville sous l'eau après les orages, images et prévisions

INONDATION A AGEN. Des inondations historiques ont frappé Agen (Lot-et-Garonne) le 8 septembre 2021. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la commune en un temps record. Jamais autant de précipitations n'avaient été enregistrées par Météo France sur la commune.

[Mis à jour le 9 septembre à 13h13] Agen (Lot-et-Garonne) s'est réveillée les pieds dans l'eau jeudi 9 septembre 2021. La boue a envahi les rues, les cartons, sacs, meubles et autres objets s'amoncellent dans les rues de la commune, frappée par des inondations mercredi 8 septembre. De fortes pluies se sont abattues sur la ville durant la soirée. Deux mois de précipitations (138mm) ont été enregistrées entre 19 et 22 heures par Météo France, un "record absolu".

Certains secteurs de la commune ont vu l'eau monter à 2 mètres de haut, du jamais vu. "Ce record historique a entraîné une saturation des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et provoqué des inondations sur la ville d'Agen et plusieurs communes environnantes", précise la municipalité.

Au petit matin, les habitants, visages fatigués, nettoyaient tant bien que mal les dégâts causés, seulement matériels, tandis que les enfants retournaient malgré tout à l'école, les établissements scolaires étant tous opérationnels. Aucune victime n'a été à déplorer, alors que les secours ont été appelés à 300 reprises au cours de la nuit. Une vingtaine de personnes ont été mises en sécurité et trois personnes ont dû être relogées.

Au lendemain de ce déluge historique, la municipalité d'Agen a annoncé lancer les démarches auprès de la préfecture du Lot-et-Garonne afin de faire reconnaître la commune en état de catastrophe naturelle. Si elle venait à aboutir, la démarche doit permettre aux habitants d'être indemnisés plus rapidement par leur assurance afin de réparer l'ensemble des dommages subis par la montée des eaux.

[À LA UNE À 8H] Un record de pluies, l'équivalent de deux mois de précipitations en trois heures, se sont abattues hier soir sur Agen en Lot-et-Garonne, provoquant des inondations dans une partie de la ville mais sans faire de victimes #AFP pic.twitter.com/OtVxV4OxYn — Agence France-Presse (@afpfr) September 9, 2021

[#SudRadio]#Inondations : Jusquà deux mètres deau dans les rues d#Agen après des pluies diluviennes.



On suit la situation tout au long du #GrandMatinSudRadio



Franck Longueville pic.twitter.com/Vxl7mhTG3c — Sud Radio (@SudRadio) September 9, 2021

Après cet épisode exceptionnel, la décrue ne devrait pas s'amorcer tout de suite à Agen. Météo France prévoit en effet de nouvelles pluies et orages tout au long de la journée du jeudi 9 septembre 2021 et prévient d'une "nouvelle dégradation pluvio-orageuse attendue en soirée". Le département du Lot-et-Garonne n'est toutefois plus classé en vigilance orange mais reste en vigilance jaune.

En revanche, les départements alentours ont été placés en vigilance orange. Il s'agit du Tarn-et-Garonne, du Gers, de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Météo France prévoit un "nouvel épisode pluvio-orageux intense ce soir sur le midi toulousain avec parfois de très forts cumuls de précipitations en peu de temps, jusqu'à 70 à 80 mm localement."