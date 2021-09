Vite mon prénom 2022 : y a-t-il vraiment une liste de prénoms français dans la loi ?

VITE MON PRENOM. Une nouvelle fois, Eric Zemmour s'est prononcé, mardi 14 septembre 2021, contre les prénoms étrangers donnés aux enfants en France. Le polémiste souhaite réinstaurer la loi de 1803 qui régentait l'état-civil. Un site parodique, "Vite mon prénom", a ainsi vu le jour sur Internet.

C'est l'un des sujets chers à Eric Zemmour, l'un de ses chevaux de bataille depuis plusieurs années : les prénoms. Alors que le polémiste entretient toujours le flou autour d'une éventuelle candidature à l'élection présidentielle en 2022, il s'est à nouveau prononcé contre les prénoms étrangers et veut contraindre les parents à donner des prénoms français. "Je pense que la défrancisation est un des problèmes majeurs" a-t-il encore déploré sur RTL mardi 14 septembre 2021. Le chroniqueur, qui s'est mis en retrait de CNews, souhaite ainsi rétablir la loi du 1er avril 1803 sur les prénoms, instaurée par Napoléon Bonaparte. C'est ce qui a poussé un site Internet, "Vite mon prénom", à proposer aux internautes, de manière humoristique, de tester leur prénom pour découvrir s'il entrerait dans le cadre de la loi.

Ce n'est pas la première fois qu'Eric Zemmour évoque la thématique des prénoms. En 2018, ce sujet avait valu à l'ancien journaliste de se retrouver devant le tribunal. Invité des Terriens du dimanche, présenté par Thierry Ardisson sur C8, il avait fait face à Hapsatou Sy, une entrepreneuse devenue chroniqueuse chez Cyril Hanouna. Sur le plateau, l'auteur de La France n'a pas dit son dernier mot, paru mercredi 15 septembre, lui avait lancé : "Normalement, chez moi, on doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire des saints chrétiens. […] Corinne, ça vous irait très bien." A la suite de la diffusion de la séquence, le polémiste a été renvoyé en correctionnelle pour "injure raciste" et attend d'être jugé. Mais il persiste et signe sur ce sujet. Pourtant, ironie de l'histoire, Corinne n'est pas inscrite en tant que telle dans le calendrier et n'est pas une sainte. Elle est honorée le 18 mai, le jour de la Saint Éric...

"Interdire les prénoms étrangers, pas seulement musulmans. S'appeler Mohamed est une catastrophe parce qu'objet de discrimination. Erreur aussi d'autoriser les Kevin et Jordan", @ZemmourEric dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/UnAA6moGCK — RTL France (@RTLFrance) September 14, 2021

Jusqu'en 1803, les prénoms sont donnés librement, sans réglementation particulière. A son arrivée au pouvoir, Napoleon Bonaparte veut régenter le sujet et fait voter la "Loi relative aux prénoms et changements de Noms du 11 Germinal", soit la loi du 1er avril 1803. L'article 1er ordonne : "A compter de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne, pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants ; et il est interdit aux officiels publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes." Il n'est donc nulle mention d'emprunter les prénoms exclusivement au calendrier "des saints-chrétiens". L'état-civil pouvait toutefois refuser tout prénom qui ne s'inscrivait pas dans le cadre de la loi.

Un siècle et demi plus tard, la loi est assouplie par une circulaire du 12 avril 1966 autorisant les prénoms régionaux, composés, issus de diminutifs ou de la mythologie. Puis le 8 janvier 1993, la loi abroge officiellement le texte de Napoléon Bonaparte - bien qu'il ne fut jamais réellement appliqué - et laisse libre cours aux parents de choisir le prénom de leur enfant, tant qu'il ne porte pas préjudice à ce dernier.

Sur RTL, Eric Zemmour a expliqué regretter l'abrogation de la loi de 1803 : "C'est une loi qui a parfaitement fonctionné pendant un siècle et demi, qui a assimilé d'abord tous les gens qui venaient des régions qui étaient fort éloignées et qui parlaient mal le français." Ainsi, le possible candidat à la présidentielle milite pour sa réintroduction dans les textes car, selon ses dires, "la défrancisation est un des problèmes majeurs". Et de lancer : "Il faut refaire des Français !"

Ainsi, le sexagénaire veut "interdire les prénoms étrangers, pas seulement musulmans", avant de développer sa pensée : "Ce qui me gêne, c'est qu'au bout de trois générations, on appelle encore ses enfants Mohamed. Pour les gens qui s'appellent Mohamed, c'est une catastrophe car c'est un objet de discrimination. Mais je pense aussi que ça a été une erreur d'autoriser les Kévin et les Jordan."

Devrons-nous changer de prénom si Eric Zemmour se présente à l'élection présidentielle et est élu président de la République ? Un site humoristique détournant le concept de "Vite ma dose" (qui permettait de trouver rapidement un créneau pour se faire vacciner contre le Covid-19) a été lancé mercredi 15 septembre 2021 : "Vite mon prénom". Ainsi, il est possible de tester son prénom pour découvrir s'il correspond à la loi de 1803 que souhaite réinstaurer Eric Zemmour. Et si le prénom ne correspond pas, un nouveau est proposé en remplacement, juste au-dessus d'un lien qui permet d'accéder directement sur le site de changement de prénom de l'état-civil. Plus de 13 millions de tests avaient déjà été effectués vendredi en fin de journée.