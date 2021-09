"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 18 septembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Voici un nouveau tirage du Loto, proposé par la Française des jeux (FDJ), samedi 18 septembre 2021. Malheureusement, ce samedi, personne n'a réussi à trouver les bons résultats du Loto.

[Mis à jour le 18 septembre 2021 à 20h58] Voici une bonne nouvelle si vous ne savez pas comment joindre les deux bouts ce mois-ci. En effet, septembre entraîne souvent de nouvelles dépenses pour l'année à venir. Vous servirez-vous du coup de pouce laissé par la Française des jeux (FDJ), ce samedi 18 septembre 2021 ? En effet, l'organisation offre 3 millions à celui capable de trouver le bon tirage du Loto. Mais comment faire ? C'est très simple, rendez-vous chez votre buraliste pour remplir votre grille, et ainsi tenter d'obtenir les bons résultats du Loto.

Tirage du Loto du 18 septembre 2021

2-9-21-38-39 et le N°Chance 2

Joker+ 2 000 395

Résultats Option 2nd tirage : 15-17-40-45-48

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros :

C 0706 9143 - C 2988 4311 - C 4872 8504 -

D 0816 2976 - D 1171 5766 - G 5957 1971 -

K 7801 1963 - P 0773 5010 - R 1635 8132 - V 5366 8778

Le saviez-vous, le tirage du Loto s'organise en réalité en deux fois. D'après les informations du Parisien, qui s'est infiltré sur le plateau de TF1, la cagnotte est en fait très millimétrée. Dans un premier temps, par une équipe du département Tirages et promulgations (Tirp) de la Française des jeux. Puis par un huissier de justice indépendant. Avant le grand tirage, visionné par des millions de Français, deux répétitions ont lieu, à 18 heures et 18h30. Les boules choisies sont, à ce moment-là, marquées d'une croix.

Quant à vous, si vous voulez tenter de remporter les 4 millions d'euros proposés au prochain tirage du lundi 20 septembre, c'est très simple. Pour jouer, il suffit de sélectionner six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à choisir entre le 1 et le 10.