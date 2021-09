"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 22 septembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – Les résultats complets du Loto sont désormais en ligne ! Ce mercredi 22 septembre 2021, 2 millions d'euros étaient mis en jeu.

[Mis à jour le 22 septembre 2021 à 21h01] En un instant, votre vie peut changer. Serez-vous le grand gagnant du tirage du Loto de ce mercredi 22 septembre 2021 ? Le suspense est désormais terminé ! Les résultats sont en ligne, et la combinaison dévoilée. Si vous n'avez pas remporté les 2 millions d'euros proposés par la FDJ, rassurez-vous, de nombreux tirages du Loto restent à venir, chaque lundi, mercredi et samedi. Concernant les probabilités de remporter le jackpot lors d'un tirage du Loto, si le slogan de la Française des jeux est optimiste et rapporte que "100% des gagnants ont tenté leur chance", vos chances sont en réalité plus modérées : 0,000 005 244% pour le rang 1, et 17% pour un gain de manière générale.

Le tirage du Loto du 22 septembre 2021 :

5-40-13-14-9 et numéro Chance 1 (pas de gagnant)

Second tirage : 15-48-16-32-44

Joker+ ® 8 990 065

8 990 065 Dix codes gagnants : B 7856 4440 - C 3534 7023 - F 0819 5401 - J 0745 0879 - K 4148 9109 - O 8063 0193 - Q 1316 1608 - R 7533 7237 - V 3614 3961 - W 1367 0771

Souvent, les tirages du Loto donnent lieu à de belles histoires. Comme le rapporte La Dépêche, le plus grand gagnant de l'histoire du jeu vient de récupérer ses 26 millions d'euros. Il a remporté le jackpot record du Loto, le 11 septembre, grâce à une grille sur Internet, rappellent nos confrères. Ce tirage faisait partie des six rendez-vous Loto dédiés au patrimoine dans le cadre de la 4e édition des jeux Mission Patrimoine, et explique ce montant exceptionnel. Grâce à ces tirages, les joueurs peuvent contribuer à la sauvegarde des monuments en péril français. L'habitant de l'Ouest de la France a désormais de nombreux projets, qu'il a détaillés auprès de La Dépêche : "Je n'ai jamais manqué de rien mais je n'ai pas profité de tout ce que la vie avait à m'offrir." Désormais, cela sera voyages avec sa compagne, grands restaurants mais aussi achat d'une voiture et d'une belle bâtisse.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si vous êtes en manque d'inspiration pour la sélection de votre prochaine combinaison, vous pouvez toujours recourir à l'option Flash, qui sélectionne aléatoirement les chiffres à votre place. Pour les plus joueurs et amateurs de probabilités, qui souhaitent calculer la bonne combinaison, il est bon de savoir que l'historique des tirages du Loto est toujours présent sur le site de la FDJ. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours faire confiance au hasard, car comme dit le slogan du Loto : "100 % des gagnants ont tenté leur chance."