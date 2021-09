"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 27 septembre 2021 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO - Le tirage du Loto de ce lundi 27 septembre 2021 fera-t-il de vous un millionnaire ? Les résultats seront connus sous les coups de 21h.

[Mis à jour le 27 septembre 2021 à 18h11] Avis aux amateurs : la Française des jeux, FDJ pour les intimes, propose un nouveau tirage du Loto ce lundi 27 septembre 2021. Le résultat sera délivré comme chaque lundi, mercredi et samedi, jour des tirages du Loto, aux alentours de 21 heures sur TF1, le site de la Française des jeux et bien entendu sur Linternaute. D'ici là, libre à chacun de tenter de trouver les résultats du Loto. À noter que deux millions d'euros sont en jeu ce lundi. C'est la cagnotte minimale qui peut être mise en jeu au Loto.

Mais deux millions d'euros, cela reste tout de même une somme considérable pour le commun des mortels et devrait, en cas de victoire, permettre à l'heureux élu du jour de mettre du beurre dans ses épinards pendant quelques temps. Question : que jouer pour remporter le jackpot ? N'oubliez pas une chose, gagner le tirage du Loto relève avant tout de la chance et du hasard que de la stratégie et de l'intelligence. Même si certains en sont persuadés, de savants calculs peuvent permettre de déterminer quels sont les chiffres qui ont le plus ou le moins de chance de sortir. Le mieux est sûrement de jouer avec détachement et surtout, pas trop d'attente. Mais pour ceux qui le souhaiteraient, les palmarès des chiffres les plus et les moins sortis sont à retrouver par ici.

143 millions d'euros en jeu mardi

Vous trouvez que deux millions d'euros ne valent pas la peine de parier 2,20 euros, prix de la grille classique ? Sachez que l'Euromillions propose une cagnotte qui devrait davantage vous convaincre mardi 28 septembre. Au programme : pas moins de 143 millions d'euros. Un pactole digne de ce nom, vous l'aurez compris. Mais attention, il sera plus difficile encore à remporter. Et pour cause, plus de combinaisons sont possibles sur une grille de l'Euromillions que sur une grille du Loto. Alors que vos chances de trouver le résultat du Loto sont de l'ordre d'une sur plus de 19 millions, elles sont d'une sur plus de 139 millions d'euros à l'Euromillions. Mais comme le feront remarquer les plus téméraires : qui ne tente rien n'a rien !