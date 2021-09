"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 29 septembre 2021 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO - Après deux tirages consécutifs gagnants du Loto, la chance sera-t-elle encore de la partie mercredi 29 septembre 2021 ? Réponse à l'heure des résultats…

[Mis à jour le 29 septembre 2021 à 18h09] Deux millions d'euros. La somme est loin de faire rêver les amateurs de grosses cagnottes, mais n'en reste pas moins assez colossale pour la plupart des hommes sur la planète. Comme lors de chaque tirage du Loto, qui ont lieu les lundis, mercredis et samedis, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Le résultat du Loto sera délivré aux alentours de 21 heures sur cette page de Linternaute.

Quelle combinaison jouer pour remporter le jackpot ? C'est la question que tout le monde se pose. Si aucune réponse scientifique n'existe, certains tenteront probablement de miser sur leurs chiffres porte-bonheur, la date de naissance de leurs enfants ou petits-enfants, et pourquoi pas… la date de leur divorce. Après tout, chacun est libre de ses choix. D'autres en revanche parieront peut-être sur un mixe des deux combinaisons gagnantes des précédents tirages gagnants du Loto. Samedi, il fallait ainsi avoir misé sur les 16-18-20-35-49 et le N°Chance 1 pour l'emporter. Lundi, les 12-26-31-37-40 et le N°Chance 3 ont connu leur heure de gloire.

163 millions d'euros en jeu vendredi

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour ceux qui préféreraient réserver leur monnaie pour de plus grandes occasions, sachez que mardi, personne n'est parvenu à mettre la main sur le résultat de l'Euromillions. Conséquence : vendredi 1er octobre, ce ne sera pas 143 millions, mais bien 163 millions d'euros qui seront proposés par la Française des jeux (FDJ) et ses alliés européens. Pressé de participer et de trouver les résultats ? Sachez qu'il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. Avis aux amateurs ! La grille classique, soit cinq chiffres et deux numéros étoile, vous coûtera 2,50 euros. À noter que comme n'importe quel tirage de l'Euromillions, vous avez jusqu'à 20h15 environ le jour J pour valider votre ou vos grille(s) !