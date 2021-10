"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 1er octobre 2021[EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Pour finir cette semaine en beauté, la Française des jeux (FDJ) proposait l'extraordinaire somme de 163 millions d'euros à celui qui trouverait les bons résultats de l'Euromillions. Les résultats du tirage de ce vendredi 1er octobre sont disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 1er octobre 2021 à 21h55] C'était encore une belle occasion de devenir multimillionnaire grâce à l'Euromillions ! Ce vendredi 1er octobre 2021, la Française des jeux (FDJ) mettait en jeu une impressionnante cagnotte de… 163 millions d'euros ! Une somme qui fait rêver et qui permettrait de nombreuses folies à la suite de ce tirage. Pour les amateurs de belle voiture, ce serait par exemple la somme à débourser pour deux Porsche Cayenne. Vous préférez l'art ? 160 millions d'euros, c'était le prix à mettre pour acquérir le célèbre tableau de Pablo Picasso, Les femmes d'Alger. L'œuvre d'art de 1955 est en effet repartie à 160 millions d'euros lors d'une vente aux enchères à New York, en 2015. Quoi qu'il en soit, la somme proposée par la FDJ offrait de nombreux possibilités à celui qui trouvait les bons résultats. Les résultats sont désormais connus.

Le tirage de l'Euromillions du 1er octobre 2021 :

Code MyMillion : JN 932 7034 (Île-de-France)

1-15-19-26-48 et les numéros Étoile : 6-12 (non remporté)

Pour jouer, il vous suffisait de vous rendre chez votre buraliste ou sur le site de la FDJ, avant 20h15, heure de la clôture du jeu. Puis, il ne vous restait plus qu'à vous laisser entraîner par la valse des chiffres. Pour cela, vous deviez choisir les cinq numéros compris entre 1 et 50 qui composeront votre combinaison. Et n'oubliez pas de cocher également les deux numéros étoiles, compris entre 1 et 12.