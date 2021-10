"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : un jackpot de 220 millions d'euros prévu mardi"

RESULTATS EUROMILLIONS – Le jackpot de l'Euromillions continue d'augmenter ! Après un montant de 202 millions d'euros le vendredi 8 octobre, ce sont 220 millions d'euros qui seront proposés mardi prochain. Un tirage exceptionnel.

[Mis à jour le 9 octobre 2021 à 17h30] Le jackpot de l'Euromillions ne cesse d'augmenter ! Si le tirage du 8 octobre proposait une cagnotte de 202 millions d'euros, celle du mardi 12 sera de 220 millions d'euros. Des sommes astronomiques qui ont de quoi faire rêver les joueurs, réguliers comme curieux. En effet, ces montants peuvent changer une vie : nouvelle maison, placements immobiliers, vacances au bout du monde, dons à des œuvres de charité… Si aucun joueur n'a remporté la cagnotte de 202 millions d'euros, un heureux est devenu millionnaire grâce au code MyMillion. De plus, dix joueurs, dont un Français, ont obtenu les cinq bons numéros et un numéro étoile et repartent avec 166 984 euros.

Le tirage de l'Euromillions du 8 octobre 2021 :

1-10-23-42-46 et les numéros Étoile : 3-5 (pas de gagnant)

Code MyMillion : BH 058 0251 (internet)

Qui est le plus grand vainqueur ?

Si personne n'est reparti avec le jackpot de 202 millions ce vendredi, la chance finira peut-être par vous sourire au cours du prochain tirage de l'Euromillions qui aura lieu mardi 12 octobre 2021. En effet, le jackpot sera de 220 millions d'euros. Un montant encore plus alléchant que le précédent et qui n'attend qu'un vainqueur. Pour jouer, il vous suffit de vous rendre chez votre buraliste ou sur le site de la FDJ. Puis, il vous faudra choisir cinq numéros compris entre 1 et 50 qui composeront votre combinaison. Et n'oubliez pas de cocher également les deux numéros étoiles, compris entre 1 et 12. Pour rappel le plus grand vainqueur de l'Euromillions est un Suisse. Le 26 février 2021, ce joueur a remporté la somme record de 210 millions d'euros. L'éventuel vainqueur du jackpot du mardi 12 octobre remportera donc le plus gros gain de l'histoire de la loterie européenne.

Tous les signes astrologiques n'auraient pas les mêmes chances de remporter le jackpot, selon CNews. Si la piste elle semble assez farfelue en premier lieu, elle est pourtant bien sérieuse et appuyée par une étude de The Lott, l'équivalent de la Française des Jeux mais pour l'Australie. Sur la première marche du podium des joueurs chanceux figurent sans conteste les Poissons, qui ont représenté à eux seuls 11,6 % des grands gagnants du loto australien l'année dernière. Les Gémeaux sont également bien lotis et arrivent juste derrière, avec 9,9 % des chanceux qui ont empoché des millions. Enfin, à la 3e marche du podium, on trouve les natifs de la Vierge qui ont raflé 8,9 % des jackpots du loto l'année dernière. Viennent ensuite les Verseaux, Scorpion et Taureau, à égalité avec 8,5 %. Enfin, en queue de peloton, viennent les natifs du Bélier (7,5 %) et surtout du Sagittaire qui ferment la marche, avec seulement 6 % des gros gagnants, détaillent nos confrères.