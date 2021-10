Bronchiolite : attention, l'épidémie croît ! 3 régions en alerte

BRONCHIOLITE. Une vague inédite et prématurée de bronchiolite, dont l'épidémie débute généralement mi-octobre, touche actuellement la France. Les services d'urgence, d'ordinaire sous tension à la mi-novembre, sont déjà saturés en Île-de-France.

Depuis début septembre, Santé Publique France note une augmentation des passages aux urgences d'enfants de moins de 2 ans pour bronchiolite : 1 278 pour la dernière semaine de septembre, contre 700 et 300 d'ordinaire à la même période. 460, soit 36% de ces passages aux urgences, se sont soldés par une hospitalisation. Il s'agit en grande majorité (89%) d'enfants âgés de moins de 1 an. Cette hausse de 24% des passages aux urgences, de 28% des hospitalisations et de 14% des interventions de SOS médecins, selon Santé Publique France dans son dernier bulletin épidémiologique, inquiète les autorités sanitaires.

Pour l'instant, "le niveau des indicateurs reste modéré", mais on observe une "tendance à l'augmentation qui nécessite la plus grande vigilance", explique à l'AFP Delphine Viriot, épidémiologiste à l'agence sanitaire Santé publique France. "L'idée, c'est de pouvoir détecter le plus en amont possible la survenue de l'épidémie, pour permettre la mise en place de l'organisation des services hospitaliers". Le Conseil scientifique craint tout de même une forte épidémie de bronchiolite : ce jeudi 7 octobre, dans son dernier avis, il confirmait que "l'épidémie de bronchiolite pourrait être de grande ampleur". Si tel est le cas, le virus pourrait peser sur des systèmes hospitaliers déjà mis à rude épreuve par le Covid-19.

L'Île-de-France, le Grand-Est et les Hauts-de-France sont déjà placés sous haute surveillance : les trois régions sont passées en phase pré-épidémique, selon le dernier bulletin de surveillance de Santé publique France. Inquiet, Stéphane Dauger, chef de la réanimation pédiatrique de l'hôpital Robert-Debré (Paris), a indiqué à l'AFP que "l'agence régionale de santé d'Île-de-France a réactivé les cellules de crise, le message est tombé lundi [11 octobre] soir". En Île-de-France, les cinq services de réanimation pédiatrique, possédant environ 70 lits, sont actuellement saturés.

L'hiver dernier, en raison des confinements et des gestes barrières, le VRS (virus respiratoire syncytial, responsable de la bronchiolite) a moins circulé que d'habitude. Le Conseil scientifique note qu'un déficit d'immunité collective significatif des bébés nés après mars 2020 en a résulté. "Ce qui pose souci, c'est surtout les tout-petits", souligne auprès de l'AFP la Dr Fabienne Kochert, présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire (Afpa). Elle recommande "un respect rigoureux des mesures barrières" : "Il ne faut pas emmener de bébé de moins de 3 mois dans des grandes surfaces, et on doit garder un minimum de distanciation", insiste-t-elle. Les bisous aux bébés sont également à proscrire : s'il est dû au VRS, un rhume chez un adulte peut donner une bronchiolite chez un tout petit.

La bronchiolite est une maladie respiratoire qui touche les bébés. Courante et très contagieuse, elle touche d'ordinaire chaque année environ 30% des bébés de moins de deux ans. C'est la première cause d'hospitalisation en pédiatrie chez les moins de deux ans. Provoquant une toux est une respiration difficile, rapide et sifflante, elle est – la plupart du temps – bénigne, bien qu'angoissante pour les jeunes parents. Dans certains cas, elle nécessite un passage aux urgences, voire une hospitalisation. D'ordinaire, elle met les services d'urgence pédiatriques sous tensions à la mi-novembre, pour atteindre son pic en décembre et se terminer à la fin de l'hiver.