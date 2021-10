Bronchiolite : l'épidémie se poursuit, les gestes adopter pour éviter de contaminer bébé

BRONCHIOLITE. Une vague inédite et prématurée de bronchiolite touche depuis plusieurs semaines la France. 11 des 13 régions métropolitaines sont en phase épidémique et les soignants alertent sur la tension qui pèse sur les services d'urgences pédiatriques.

[Mis à jour le vendredi 29 octobre à 16h47] Ce vendredi 29 octobre, toutes les régions de France métropolitaine sont en phase épidémique sauf la Bretagne et la Corse, qui sont en phase pré-épidémique depuis la semaine dernière – là où elles étaient classées vertes il y a peu. La semaine du 18 octobre, 3 342 enfants de moins de 2 ans ont été vus aux urgences pour bronchiolite : un tiers d'entre eux (soit 1 138) a ensuite dû être hospitalisé. 9 bébés sur 10 avaient moins d'un an. Deux semaines auparavant seulement, seuls 1 779 passages aux urgences d'enfants de moins de 2 ans pour une bronchiolite avaient eu lieu, et 643 hospitalisations avaient été relevées. Dans son point hebdomadaire sur la bronchiolite de ce mercredi 27 octobre, Santé publique France notait une "poursuite de l'augmentation forte et précoce des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans".

[#Bronchiolite] Bulletin épidémiologique du 27 octobre

11 régions sont désormais en phase épidémique en France métropolitaine

Pour consulter le bulletin https://t.co/CVCNDVAUGD pic.twitter.com/d0mZ5JbiV6 — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) October 27, 2021

Après une année blanche due au Covid-19, les autorités craignent que l'épidémie de bronchiolite soit particulièrement forte cet hiver. Effectivement, en 2020, les confinements et les gestes barrières dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ont bloqué les autres virus, dont le virus respiratoire syncytial, responsable de la bronchiolite. Les enfants ont été moins infectés que d'habitude et sont donc moins immunisés, ce qui confirme l'hypothèse d'une épidémie plus forte cette année. Vincent Kunz, kinésithérapeute à Roubaix a confirmé que, cette année, "l'activité est plus importante que ces dix dernières années et arrive beaucoup plus tôt", dans le 13H de TF1 jeudi 28 octobre. "D'habitude, c'est vers novembre-décembre, mais le week-end dernier j'avais une dizaine de bébés, c'est beaucoup dès le mois d'octobre", a-t-il poursuivi.

L'infection ressemble, dans un premier temps, à un rhume ou à une rhinopharyngite, accompagné d'une légère fièvre. Rapidement, une toux sèche vient s'ajouter à ces symptômes et la respiration du bébé se fait rapide et sifflante. S'il a moins de 6 mois, s'il boit uniquement la moitié de ses biberons à trois reprises consécutives, s'il s'agit d'un ancien prématuré âgé de moins de trois mois, s'il a déjà une maladie respiratoire ou cardiaque identifiée, s'il vomit systématiquement, s'il dort en permanence ou s'il pleure de manière inhabituelle et ne peut pas s'endormir, il faut emmener l'enfant aux urgences rapidement. Généralement, les symptômes s'atténuent en quelques jours et, en huit à dix jours, le nourrisson est guéri – une toux résiduelle peut cependant persister une quinzaine de jours, avant de disparaître.

Afin d'accompagner la guérison, il est conseillé aux parents de nettoyer le nez de leur enfant au moins six fois par jour avec du sérum physiologique, en particulier avant de lui donner à boire ou à manger. Il est également recommandé de lui donner régulièrement de l'eau, afin d'éviter toute déshydratation. Enfin, fractionner ses repas en des quantités plus petites mais plus régulières aide à la guérison. Des séances de kinésithérapeute sont parfois également recommandées pour aider les malades à respirer.

Interrogée par FranceInfo jeudi 28 octobre, Christèle Gras-Le Guen, présidente de la Société française de pédiatrie et cheffe du service des urgences pédiatriques du CHU de Nantes, a recommandé de "limiter les visites au cercle des adultes très proches, non malades". La pédiatre a également conseillé, "dans la mesure du possible", de ne pas prendre les transports en commun, de ne pas aller au supermarché ou au restaurant avec les bébés, et d'éviter les grandes fêtes et repas de famille. "Ce sont des endroits où les virus circulent beaucoup, et qui n'ont absolument aucun intérêt pour un jeune enfant de moins de deux mois", souligne-t-elle. "On peut voir les grands-parents, mais si les aînés sont malades, ce n'est probablement pas le bon moment. Il faut attendre que tout le monde soit en forme. Mais on n'est pas du tout dans les mêmes mesures que pour le Covid-19. Il ne s'agit pas de se confiner. Il faut juste garder à l'abri des virus ces enfants, le temps qu'ils soient suffisamment solides pour pouvoir y résister. Ce sont vraiment les deux premiers mois de vie qui conduisent les enfants à des formes graves de la maladie", a-t-elle précisé. Selon elle, le pic de l'épidémie de bronchiolite aura lieu "d'ici trois à quatre semaines."

La cheffe du service des urgences pédiatriques du CHU de Nantes a également insisté : "Si l'enfant est infecté, essayez de trouver une alternative aux urgences, ne pas y aller directement, sauf pour les tous petits, les moins de deux mois. Les services sont saturés, même s'il nous reste des lits d'hospitalisation pour les cas les plus graves." Les urgences étant surchargées, les autres enfants, en particulier quand les symptômes sont de faible gravité, doivent être pris en charge par leur médecin généraliste ou leur pédiatre. Effectivement, en cas d'apparition des premiers symptômes de bronchiolite, seuls les enfants de moins de deux mois doivent absolument consulter aux urgences, où ils seront hospitalisés "quelques heures ou quelques jours pour surveillance et traitement des symptômes", précise la Société française de pédiatrie sur son site.

Ce même jeudi, le collectif Inter Hôpitaux (CIH) a déploré une "situation catastrophique" dans les services pédiatriques de plusieurs centres hospitalier universitaires (CHU) et affirmé que les médecins doivent choisir "toutes les semaines" entre leurs patients. Interpellée dans l'hémicycle par la sénatrice Les Républicains Sylviane Noël sur les alertes du collectif Inter Hôpitaux, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie, a reconnu jeudi soir que "sur la pédiatrie […] il y a des tensions, nous n'en disconvenons pas". Elle reste cependant ferme : "il n'y a pas de tri, notamment dans les urgences".

Pour le collectif, "des enfants en situation d'urgence ne peuvent plus être pris en charge par les services compétents, laissant des parents en grand désarroi et des enfants atteints de maladie chroniques en situation instable sont renvoyés chez eux par manque de place". Pour le CIH, pas de doute : "Toutes les semaines, nous devons choisir parmi nos patients". Le collectif évoque même "des pertes de chances" pour des enfants hospitalisés, parfois atteints de maladie grave, en raison du manque de moyens et d'effectifs dans les CHU.

Confirmant ces inquiétudes, Oanez Ackermann, docteur au service d'hépatologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire Bicêtre, a indiqué jeudi 28 octobre, au cours d'une conférence de presse, qu'"en ce mois d'octobre, nous n'avons pas pu accueillir cinq enfants en situation d'urgence vitale". A Bicêtre, 10 lits sur 24 sont aujourd'hui fermés.

L'hiver dernier, en raison des confinements et des gestes barrières, le VRS (virus respiratoire syncytial, responsable de la bronchiolite) a moins circulé que d'habitude. Le Conseil scientifique note qu'un déficit d'immunité collective significatif des bébés nés après mars 2020 en a résulté. Sur TF1, dans un reportage accordé au JT de 13h de l'édition du 13 octobre, Jean-Marie Camus, kinésithérapeute respiratoire à Mérignac (Gironde), confirme : "Du fait des gestes barrières, les enfants n'ont pas été confrontés au virus, donc leur système immunitaire a été un peu en veille. Avec le déconfinement, avec une reprise de vie plus normale, c'est l'explosion totale".

"Ce qui pose souci, c'est surtout les tout petits", souligne auprès de l'AFP la Dr Fabienne Kochert, présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire (Afpa). Elle recommande "un respect rigoureux des mesures barrières" : "il ne faut pas emmener de bébé de moins de 3 mois dans des grandes surfaces, et on doit garder un minimum de distanciation", insiste-t-elle. Les bisous aux bébés sont également à proscrire : s'il est dû au VRS, un rhume chez un adulte peut donner une bronchiolite chez un tout petit.

D'autres virus hivernaux de retour ?

Dans la crainte que ce phénomène commence à concerner d'autres virus hivernaux, dont ceux de la grippe ou de la gastro-entérite, les autorités sanitaires ont lancé mardi 26 octobre une campagne pour rappeler l'importance des gestes barrières (être masqué, aérer, se laver les mains, tousser dans son coude, éviter bises et poignées de main…). En ce qui concerne l'épidémie de grippe : bien qu'elle n'ait pas encore démarré en France, la campagne de vaccination des personnes à risques a débuté le 18 octobre dernier. Pour l'heure, Santé publique France ne fait état que de "cas sporadiques de grippe depuis début septembre", rapporte l'agence dans son bilan. Mais le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a averti mardi 26 octobre que "l'épidémie de grippe saisonnière à venir pourrait être sévère pour les plus âgés".

La bronchiolite est une infection respiratoire des bronchioles (petites bronches situées à l'extrémité des bronches), d'origine virale, qui touche les bébés. Courante et très contagieuse, elle touche d'ordinaire chaque année environ 30% des bébés de moins de deux ans. C'est la première cause d'hospitalisation en pédiatrie chez les moins de deux ans. Provoquant une toux est une respiration difficile, rapide et sifflante, elle est – la plupart du temps – bénigne, bien qu'angoissante pour les jeunes parents. Dans certains cas, elle nécessite un passage aux urgences, voire une hospitalisation. Pour rappel, il n'existe pour le moment aucun vaccin contre la bronchiolite : seuls ses symptômes se soignent. D'ordinaire, elle met les services d'urgence pédiatriques sous tensions à la mi-novembre, pour atteindre son pic en décembre et se terminer à la fin de l'hiver.