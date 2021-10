"Résultat EuroMillions (FDJ) : le tirage exceptionnel du vendredi 15 octobre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS – 220 millions d'euros ! Ce vendredi 15 octobre 2021, voici ce qui attendait l'heureux gagnant du nouveau tirage incroyable de l'Euromillions. Et c'est en France que la cagnotte européenne a été remportée !

[Mis à jour le 15 octobre 2021 à 23h29] Le nouveau grand chanceux de l'Euromillions a validé sa grille en France ! Voici ce qu'il faut retenir des premiers indices que l'on a sur l'identité du gagnant de l'exceptionnel tirage de ce vendredi 15 octobre 2021. En cette fin de semaine, la cagnotte de l'Euromillions atteignait son plafond en proposant 220 millions d'euros à celui qui trouvait les bons résultats de cet extraordinaire tirage. Et il se trouve que ce dernier a validé son ticket dans l'Hexagone ! "La FDJ se félicite que ce gain soit remporté en France ", s'est félicité l'organisation. Si on ne connaît pas encore d'où il vient exactement, il devient le plus grand vainqueur d'une loterie en France, soulève Le Parisien. Le nouveau millionnaire a désormais 60 jours pour se faire connaître auprès de la FDJ et ainsi récupérer son gain. Il sera ensuite pris en charge par le service des grands gagnants, qui veille à la stabilité des joueurs ayant remportés la cagnotte.

Grâce à ce tirage, le joueur encore inconnu devient le plus grand vainqueur d'une loterie en France. Il faut remonter au 26 février 2021 pour retrouver le dernier vainqueur d'une super cagnotte, qui cette fois était Suisse. En France, le dernier record date du mois de décembre 2020. Dans le Sud de la France, un joueur avait alors remporté 200 millions d'euros. Le nouveau vainqueur ne devrait donc pas oublier cette date du 15 octobre, qui a fait de lui un super millionnaire. La cagnotte a d'ailleurs réveillé de nombreux curieux. Plus de 60 millions de tickets ont été vendus pour ce tirage. C'est bien loin de ce qu'attendait la FDJ avec 4 à 6 millions de grilles. Découvrez les résultats qu'il fallait cocher et espérer devenir le nouveau gagnant :

Le tirage de l'Euromillions du 15 octobre 2021 :

21-26-31-34-49 et les numéros étoile : 2-5

Code MyMillion : UL 815 5842 (Internet)

Si le joueur ne peut encore être connu, car il ne s'est pas déclaré, on sait déjà où le code My Million a été remporté. C'est sur Internet que l'heureux chanceux du My Million a joué sa grille. Depuis le début de l'année 2021, c'est le 82e millionnaire grâce à ce précieux sésame.

Vous vous demandiez quels numéros jouer sur votre grille d'EuroMillions pour empocher le jackpot de 220 millions d'euros ? Sur son site, la Française des jeux met à disposition les statistiques du tirage de l'EuroMillions, les dernières combinaisons gagnantes, mais aussi les numéros qui sortent le plus souvent. À ce titre, le chiffre 23 est ressorti le plus fréquemment dans les résultats de l'EuroMillions depuis 2004, avec 169 occurrences, la dernière remontant au 8 octobre 2021. Suivent le 44 et le 19 (166 fois chacun), le 50 (165 fois) et le 5 (163 fois). Du côté des étoiles, la 2 et la 8 ont été le plus de fois tirées au sort.