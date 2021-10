"Résultat EuroMillions (FDJ) : le tirage du vendredi 15 octobre 2021 en direct / [EN COURS]"

RESULTATS EUROMILLIONS – 220 millions d'euros ! Ce vendredi 15 octobre 2021, voici ce qui attend le chanceux qui trouverait les résultats de la célèbre cagnotte. Les résultats arrivent et ils sont à découvrir sur notre page !

[Mis à jour le 15 octobre 2021 à 21h07] Le tirage est plus qu'exceptionnel vendredi 15 octobre 2021. En cette fin de semaine, la cagnotte de l'Euromillions atteint son plafond en proposant 220 millions d'euros à celui qui trouvera les bons résultats de cet extraordinaire tirage. Le jeu est maintenant clôturé et le tirage va bientôt être dévoilé. Nous vous dévoilerons sur cette page tous les numéros du tirage, ainsi que le code My Million. Par superstition, vous vous demandez désormais si vous habitez dans une région chanceuse. En effet, certains territoires sont en veine que d'autres quand il s'agit de remporter la cagnotte. D'après les chiffres de la Française des jeux, c'est en Île-de-France que le tirage a été le plus remporté, avec 23 gagnants. Suivent ensuite la Provence-Alpes-Côte d'Azur (14 gagnants) et la Bourgogne-Franche-Comté (11 gagnants). A contrario, c'est la Corse qui s'avère être la moins chanceuse pour ce jeu.

L'attente des résultats, c'est aussi le bon moment d'imaginer ce que l'on ferait avec une telle somme d'argent. Si vous aimez les belles voitures, vous pourrez avec votre nouvelle fortune acquérir 16 fois la voiture la plus chère du monde. En effet, d'après le site Auto-moto, "La voiture noire" de Bugatti coûte au total 16,7 millions d'euros. Trois fois rien, direz-vous, avec cette nouvelle somme entre vos mains, si vous remportez l'Euromillions, ce vendredi soir.

Vous vous demandez quels numéros jouer sur votre grille d'EuroMillions pour empocher le jackpot de 220 millions d'euros ? Sur son site, la Française des jeux met à disposition les statistiques du tirage de l'EuroMillions, les dernières combinaisons gagnantes, mais aussi les numéros qui sortent le plus souvent. À ce titre, le chiffre 23 est ressorti le plus fréquemment dans les résultats de l'EuroMillions depuis 2004, avec 169 occurrences, la dernière remontant au 8 octobre 2021. Suivent le 44 et le 19 (166 fois chacun), le 50 (165 fois) et le 5 (163 fois). Du côté des étoiles, la 2 et la 8 ont été le plus de fois tirées au sort.