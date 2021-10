"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 18 octobre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Le tirage du Loto de ce lundi 18 octobre 2021 a-t-il été aussi victorieux que celui de l'Euromillions vendredi ? Les résultats sont à retrouver sans plus attendre sur notre page.

[Mis à jour le 18 octobre 2021 à 21h09] Si vous n'aviez pas eu le temps de tenter votre chance pour le tirage du Loto de ce lundi 18 octobre 2021, les nouvelles sont plutôt bonnes ! Et pour cause, personne n'est parvenu à avoir assez de chance pour trouver le résultat du Loto. Conséquence : le jackpot de 10 millions d'euros sera remis en jeu lors du prochain tirage, moyennant qui plus est un million d'euros supplémentaire. Mercredi 20 octobre, 11 millions d'euros seront donc en jeu, soit un peu plus que le double du jackpot moyen remporté à ce jeu de hasard (cinq millions d'euros). Dans le cas où vous auriez participé ce lundi, n'hésitez toutefois pas à vérifier tous vos résultats. Rien ne dit que vous n'allez pas pouvoir empocher un petit quelque chose pour autant !

Tirage du Loto du 18 octobre 2021

9-27-35-36-41 et le N°Chance 6

Joker+ 6 856 155

Résultats Option 2nd tirage : 5-6-11-20-29

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 0645 1972 - D 2541 3061 - F 1419 4854 - K 6872 5581 - N 0163 0649 - N 3202 1931 - O 8503 5035 - P 3141 6182 - T 5579 7269 - T 5730 3169

Comme lors de chaque tirage du Loto, qui se tiennent tous les lundis, mercredis et samedis, mercredi, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 depuis votre canapé sur le site de la FDJ ou chez votre buraliste. Attention, celui-ci peut fermer un peu plus tôt. Le mieux étant encore de vérifier ses horaires d'ouverture avant de s'y rendre. Quoi qu'il en soit, que vous tentiez votre chance en "présentiel" ou en "télé-participation", la grille classique vous coûtera 2,20 euros. À noter qu'il vous suffit de cocher cinq chiffres parmi les 49 disponibles, ainsi qu'un N°Chance, sur les 10 options qui s'offrent à vous, pour remplir votre grille. Il est également possible de cocher davantage de chiffres sur une même grille, mais gare au prix final ! Vos chances de trouver le résultat du Loto augmentant à chaque chiffre supplémentaire coché, le coût est réévalué à la hausse en conséquence.

220 millions d'euros remportés par un Français !

Incroyable, mais vrai ! Vendredi, les joueurs européens avaient les yeux rivés sur le super-jackpot de l'Euromillions. Pour la toute première fois, celui-ci atteignait le plafond record de 220 millions d'euros. Un tirage, vous l'aurez compris, à ne manquer sous aucun prétexte ! Et bonne nouvelle pour les Français, le maxi-jackpot a été remporté dans l'Hexagone ! On ignore cependant encore dans quel département et même dans quelle région il a été gagné. L'identité du vainqueur reste également un véritable mystère et peut-être que cela continuera à en être ainsi car rien ne l'oblige à se dévoiler au grand jour. Après tout, comme dit le dicton, pour vivre heureux vivons cachés ! Prochain tirage de l'Euromillions demain, mardi 19 octobre 2021. Dix-sept millions d'euros seront en jeu...