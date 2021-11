"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 3 novembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - La FDJ remettait en jeu pour la seconde fois le gros lot de son tirage du Loto spécial Halloween ce mercredi 3 novembre 2021. Les résultats sont désormais connus !

[Mis à jour le 3 novembre 2021 à 21h14] Halloween va encore jouer les prolongations du côté de la Française des jeux (FDJ) ! Il semble que personne ne soit parvenu à trouver le résultat du Loto ce mercredi 3 novembre 2021. Conséquence : le prochain tirage du Loto proposera 18 millions d'euros samedi. Pour rappel, 15 millions d'euros avaient été mis en jeu samedi 30 octobre pour fêter Halloween. Mais la chance n'était pas au rendez-vous ces derniers temps, ce qui a valu au jackpot d'être remis en jeu, moyennant un million d'euros supplémentaires à chaque fois. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du jour !

Le tirage du Loto du 3 novembre 2021 :

7-31-38-39-42 et le N°Chance 10

Joker+ 6 402 106

Option 2nd tirage : 9-24-27-28-49

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : B 3315 7901 - B 3436 8103 - E 6791 9996 - J 6143 0009 - L 0240 1759 - O 3750 3397 - O 9463 4472 - P 5115 0886 - R 1278 5981 - W 1603 3515

Que représentaient les 17 millions d'euros de ce mercredi ? Avec un tel pactole en poche, vous devriez, pour sûr, envisager la fin d'année plus sereinement si vous aviez remporté le gros lot du tirage du Loto. Ainsi, si lors d'Halloween vous n'aviez pas les fonds nécessaires pour festoyer aussi dignement que vous l'auriez souhaité, sachez que vous pourriez à présent vous rattraper en achetant quelque 4,19 millions de seaux de 960g de "Bonbons chauve qui peut Halloween" de Haribo. Mais surtout, vous pourriez vivre le meilleur BlackFriday de votre vie. De quoi faire des cadeaux de Noël plus fous que jamais. Vous pourriez ainsi offrir 9 775 iPhone 13 Pro 1To 5G à vos proches ou… 48 572 châteaux de Disney Lego. De quoi ravir petits et grands, c'est certain !