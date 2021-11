"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 5 novembre 2021 [EN COURS]"

RESULTATS EUROMILLIONS – Une nouvelle fois, la FDJ vous permet d'espérer remporter une somme exceptionnelle grâce à son tirage Euromillions. Ce vendredi 5 novembre, 79 millions d'euros sont mis en jeu. Les résultats seront bientôt disponibles sur cette page.

[Mis à jour le 5 novembre 2021 à 20h57] La semaine se termine encore avec une très grosse cagnotte mise en jeu par le tirage de l'Euromillions. Ce vendredi 5 novembre, ce ne sont pas moins de 79 millions d'euros qui pourraient être à vous en trouvant la tant espérée combinaison gagnante. Alors, avant de partir en week-end, n'oubliez pas de vous rendre chez votre buraliste pour remplir votre grille d'Euromillions en version papier ou de jouer directement en ligne sur le site de la Française des jeux. Il vous suffira alors de quelques clics pour tenter de trouver les bons résultats de l'Euromillions. Les résultats du MyMillions sont déjà disponibles ci-dessous :

Code My Million : RP 633 2218 (Hauts-de-France)

En empochant la cagnotte du tirage de l'Euromillions de ce vendredi 5 novembre, c'est un changement de vie radical qui vous attend. D'ailleurs, vous avez tout le temps d'y rêver avant que soient dévoilés les résultats de l'Euromillions ce soir, à partir de 21 heures. Nouvelle maison ou nouvelle voiture ? Projet de voyage à durée illimitée ? Montagne de cadeaux pour vos proches ? En cochant les bons numéros sur votre grille d'Euromillions, vous pourriez faire tout ça à la fois ! Attention, cependant, à ne pas louper l'heure limite pour participer à ce tirage, fixée à 20h15.

De l'argent à utiliser judicieusement

Imaginions que vous parveniez à remporter le jackpot de 79 millions d'euros mis en jeu ce soir à l'occasion du tirage Euromillions. Une question viendra immédiatement chatouiller votre esprit : "Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent ?", pour ne pas plagier complètement le duo mythique de Booba et Kaaris. Sachez que si vous remportez au moins un million d'euros, la FDJ vous mettra en relation avec le service Relations Gagnants qui vous accompagnera " de manière individuelle et sur-mesure au moment du gain " et vous proposera un accompagnement collectif sur une durée de cinq ans.Ainsi, vous pourrez être dispensé de cours de droit fiscal afin de vous familiariser avec l'univers des banques et de la fiscalité. Certes, vous n'avez qu'une chance sur 139 838 160 de remporter le jackpot. Mais si c'était vous ?