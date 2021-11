"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 12 novembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS – Ce vendredi 12 novembre, la cagnotte mise en jeu par le tirage de l'Euromillions a franchi la barre des 100 millions d'euros. Voici les résultats qu'il fallait découvrir.

Cette année, vous avez décidé de commencer vos achats de Noël en avance pour ne pas vous laisser déborder ? La cagnotte mise en jeu par le tirage de l'Euromillions vous a-t-elle permis un coup de pouce pour trouver les plus beaux cadeaux possible pour vos proches ? Ce vendredi 12 novembre, en trouvant les bons résultats de l'Euromillions, vous pouviez en effet décrocher 104 millions d'euros ! De quoi dépenser sans compter pour ces fêtes de Noël. Voici les bons résultats de l'Euromillions à trouver ce vendredi :

Le tirage de l'Euromillions du 12 novembre 2021 :

2-9-15-47-50 et les étoiles : 6-9

Code MyMillion : MC 718 7149 (Bourgogne-Franche-Comté)

Pour jouer au prochain tirage de l'Euromillions, mardi 16 novembre, il vous faut un stylo et un peu d'inspiration pour cocher les cinq numéros et le numéro Etoile de votre grille. Autrement, pour ceux qui utilisent un smartphone, tout se joue directement depuis l'application mobile de la Française des jeux (FDJ). Enfin, vous pouvez aussi participer à ce tirage de l'Euromillions depuis votre ordinaire en vous connectant sur le site de la FDJ. Mais n'oubliez pas de remplir votre grille d'Euromillions, en papier ou en version numérique, avant 20h15, sous peine de voir vos chances de décrocher le jackpot vous échapper !

Vous n'êtes pas très chanceux et êtes presque certain de ne jamais remporter cette cagnotte ? Et si le code My Million jouait en votre faveur ? Pour tous les tirages de l'Euromillions, il existe un code qui permet à un chanceux français de remporter la somme d'un million d'euros. Si la somme est moins coquette, elle permet tout de même de s'offrir quelques vacances. À vous de jouer !