"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 22 septembre 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - C'est un jackpot spectaculaire qui vous attendait ce lundi 22 septembre 2021. Si personne n'a réussi à remporter le pactole de 25 millions d'euros, la somme continuera de grimper pour les prochains tirages.

[Mis à jour le 20 novembre 2021 à 21h42] Ce n'est pas une somme anodine que la Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter ce lundi 22 septembre 2021. Pour bien débuter cette semaine, la célèbre cagnotte mettait en jeu plus de 25 millions d'euros. Mais malheureusement personne n'a réussi à trouver les bons résultats du Loto. Les voici :

Le tirage du Loto du lundi 22 novembre 2021 :

8 - 12 - 16 - 19 - 41 et le numéro chance : 5

Joker+® : 4 964 608

10 codes gagnants à 20 000€ : C 9136 3960 - D 8016 3783 - F 5918 1397 - N 2039 3668

O 5130 8496 - R 2223 7810 - T 2155 1227 - U 9246 6028 - V 4149 5281 - V 8122 4093

Pourquoi est-ce une cagnotte des plus exceptionnelles ? Parce que ce tirage du Loto se rapproche de plus en plus du plafond défini par la FDJ. Celui-ci avait notamment été atteint le 11 septembre dernier. Un heureux chanceux avait alors remporté le super pactole de 26 millions d'euros. Alors rendez-vous, mercredi 24 novembre 2021, pour tenter une nouvelle de réaliser tous vos rêves les plus fous grâce à la somme maximale.

Vous n'avez jamais joué ? Les règles du Loto sont plutôt simples. Dans un premier temps, rendez-vous chez un buraliste afin d'acheter une grille qui vous coûtera la modique somme de 2,20 euros. Soit une broutille si vous remportiez le jackpot de 25 millions d'euros mis en jeu ce lundi. Sur cette grille, il faut ensuite cocher six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10. Alors, allez-vous tenter votre chance ?