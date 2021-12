"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 18 décembre 2021, 7 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - La cagnotte du tirage Loto de ce samedi 18 décembre 2021 est évaluée à 7 millions d'euros. De quoi offrir beaucoup de cadeaux à Noël grâce à la Française des jeux. Les résultats seront disponibles sur cette page.

À quelques jours des fêtes de fin d'année, saurez-vous saisir l'opportunité proposée par la Française des jeux (FDJ) à l'occasion du dernier tirage hebdomadaire du Loto ? Ce samedi 18 décembre 2021, vous pouvez en effet espérer remporter la somme de 7 millions d'euros. Avec une telle somme sur votre compte en banque, vous pourrez, à coup sûr, passer le plus beau Noël de votre vie. Une montre, une voiture ou même une maison pourront être déposés au pied du sapin. Les résultats seront disponibles sur cette page, dès 20h30.

> Tentez votre chance pour ce tirage avec une grille FDJ

Mais si vous voulez espérer remporter une telle somme, il faut d'abord jouer. Et les règles du Loto sont plutôt simples. Pour cela, il vous faut vous déplacer chez votre buraliste à qui vous achetez une grille sur laquelle vous choisissez six numéros : les cinq premiers sur une grille de numéros compris entre 1 et 49, et le dernier, le numéro chance à sélectionner entre le 1 et le 10… Et si vous avez coché les six bons numéros, les 7 millions d'euros seront à vous, à condition que personne d'autre n'ait coché les mêmes chiffres que vous. Pour les plus casaniers, il est également possible de jouer sur Internet à la seule condition d'être majeur, pièce d'identité à l'appui.