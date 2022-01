"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 5 janvier 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Ce mercredi 5 janvier 2022, la Française des jeux vous proposait de remporter la somme de deux millions d'euros à l'occasion de ce nouveau tirage du Loto. Les résultats sont disponibles dans cet article.

[Mis à jour le 5 janvier à 20h59] En ce début d'année 2022, quoi de mieux que d'empocher 2 millions d'euros ? C'est la somme que proposait la Française des jeux (FDJ) pour ce nouveau tirage du Loto. Ce mercredi 5 janvier 2022, vous pouviez bien être le tout nouveau gagnant de ce jeu. Pour ce faire, rien de bien compliqué vous deviez trouver les cinq bons numéros parmi 49 possibles. Vous deviez également donner le numéro chance. Le jackpot n'a pas été remporté ce mercredi, vous pourrez donc retenter votre chance ce vendredi 7 janvier avec 3 millions d'euros en jeu. En attendant vous avez peut-être trouvé quelques numéros. pour le savoir, vous pouvez consulter les résultats ci-dessous.

Les résultats du mercredi 5 janvier

6 - 17 - 30 - 32 - 45 et le numéro chance : le 4

Joker + : 7 152 066

Codes 20 000 euros : F 3900 2435 - K 6936 5111 - O 5426 6658 - O 5964 5092 - P 4360 9948 - R 2600 3705 - S 9139 7440 - U 2539 3955 - U 7900 0416 - V 7096 2870

Pour remporter les 2 millions d'euros lors de ce tirage du loto, il fallait avoir " un peu " de chance. En effet, vous avez 1 906 884 manières possibles de cochez les cases de votre grille de Loto. Et c'est sans compter le numéro chance -il faut choisir parmi dix numéros. Ainsi, vous avez une chance sur 19 068 840 de toucher le gros lot. Vous pouvez tout de même gagner des sommes moins importantes en trouvant par exemple les cinq bons numéros de la grille. A ce moment-là, vous êtes un gagnant du rang 2 et vous avez une chance sur 2 118 760 d'y parvenir. Moins vous trouver de numéros exacts, et plus votre gain est faible. Gardez bien à l'esprit que 17% des combinaisons sont gagnantes.

Quelles sont les conditions pour jouer ? Elles restent assez simples, il faut être majeur et domicilié en France ou à Monaco. C'est bon pour vous ? Alors rendez-vous chez votre buraliste ou sur le site de la FDJ pour tenter de trouver les bons résultats du Loto. Pour la toute petite somme de 2,20 euros, vous pourrez peut-être répondre à tous vos rêves les plus fous. Attention toutefois, vous devez valider cette grille avant 20h15, sinon elle ne sera pas acceptée.