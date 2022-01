Ehpad Orpea : des témoignages alarmants sur la maltraitance des patients

ORPEA. La publication du livre enquête "Les Fossoyeurs" de Victor Castanet génère des critiques à l'égard du groupe Orpéa, qui gère plus de 200 Ehpad en France. Hygiène questionnable, négligences dans les soins et le suivi, maltraitances pouvant amener jusqu'à la mort... Les accusations sont lourdes.

Ce mercredi 26 janvier paraît chez Fayard Les Fossoyeurs, enquête du journaliste indépendant Victor Castanet sur les dérives lucratives d'Ehpad du secteur privé. Les 338 pages ouvrent le débat sur ce sujet de société qu'est la fin de vie des plus âgés dans les établissement spécialisés, engageant la responsabilité non pas des auxiliaires de vie, infirmiers et autres employés des maisons de retraites médicalisées, mais bien des dirigeants de certains groupes. Un, notamment, a été particulièrement suivi par le journaliste : le numéro un mondial du secteur des Ehpad, Orpéa. Korian, autre géant des Ehpad, est également visé par l'ouvrage.

Plusieurs témoignages alarmants sont rapportés par Victor Castanet dans son ouvrage, dont Le Monde publie les bonnes feuilles. Comme celui de Saïda Boulahyane, auxiliaire de vie attachée à travailler dans les très difficiles unités dites "protégées", où sont notamment regroupées les personnes âgées "déambulantes" - possédant des troubles cognitifs sévères qui altèrent leur humeur, leur mémoire et leur comportement, elles sont parfois violentes. Elle raconte au journaliste : "Dès que je suis arrivée dans cette unité, dès que l'ascenseur s'est ouvert, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Déjà, il y avait cette odeur de pisse terrible, dès l'entrée. Et je savais que c'est parce que [les résidents] n'étaient pas changés assez régulièrement". Une intuition qui a été rapidement confirmée, relaie Le Monde : "Ça s'est révélé être le cas. Je suis restée près d'un an là-bas, et je ne vous dis pas à quel point il fallait se battre pour obtenir des protections pour nos résidents. Nous étions rationnés : c'était trois couches par jour maximum. Et pas une de plus. Peu importe que le résident soit malade, qu'il ait une gastro, qu'il y ait une épidémie." Conséquence : outre les trois toilettes quotidiennes, le patient, s'il faisait sur lui, restait dans ses excréments plusieurs heures. Quid de sa santé ? "Personne ne voulait rien savoir", déplore Saïda Boulahyane.

"Une entreprise à but lucratif"

Thomas Mitsinkidès, l'un des petits-fils de la romancière à succès Françoise Dorin, avait, en avril 2018, publié un avis Google sur la fin de vie de sa grand-mère aux Bords de Seine : "Si vous voulez vous débarrasser des gens que vous aimez, à moindres frais, il y a une place de libre désormais au 2e étage, à gauche, en sortant de l'ascenseur… Madame Françoise Dorin, écrivain de renom, est rentrée dans cet établissement il y a moins de trois mois. C'est le temps qu'il leur a fallu pour lui faire perdre 20 kilos, et l'usage de la parole. C'est le temps qu'il leur a fallu pour laisser une escarre dégénérer et finir par faire la taille de mon poing. C'est le temps qu'il a fallu pour la mener à un état irréversible. Ho oui ! C'est joli ! C'est cosy même. On vous vantera volontiers la balnéo et le confort des chambres. On vous fera des courbettes et des grands sourires. On vous fera croire que tout est sous contrôle… La vérité c'est que cet établissement à plus de 7 000 euros le mois n'est pas un organisme de santé, mais une entreprise à but lucratif [...]", fustigeait-il dans cet avis. L'auteur des Fossoyeurs rapporte que la fille de François Dorin lui avait confié avoir pensé un temps à médiatiser l'affaire, avant de se raviser : "Orpéa est un groupe international. Ils ont une armada d'avocats, des méthodes que je devine très agressives. Je ne faisais pas le poids face à eux".

Françoise Dorin, après avoir intégré l'établissement le 24 octobre 2017, décède brutalement des suites d'un choc sceptique causé par la dégénérescence d'une escarre, le 12 janvier 2018. Un épisode qui pourrait apparaître révélateur des manquements et négligences d'Orpéa : la romancière, ayant déjà souffert d'une légère escarre à la malléole, avait besoin d'un matelas spécifique, dit "anti-escarre" pour soulages la pression sur sa - matelas qui n'avait pas été installé à son arrivée. Il faudra attendre un mois pour qu'une aide-soignante repère des rougeurs sur la peau de la résidente et qu'un tel matelas soit commandé. Une nuit après l'installation de l'objet, l'équipe soignante des Bords de Seine réalise qu'il est défectueux et que Françoise Dorin a passé la nuit "sur de la ferraille". Selon le récit qui est fait dans l'ouvrage, cette négligence sera suivie d'une autre, plus grave encore : la plaie de l'escarre de Mme Dorin se détériore, mais la patiente et sa famille ne seront avertis que plusieurs semaines plus tard de l'état de l'escarre. L'ouvrage ajoute, dans la version des faits exposée par la famille, qu'au cours d'une réunion d'information, la cadre infirmier minimise le danger qu'encourt François Dorin. Et ni le médecin coordinateur de l'établissement, ni le médecin traitant de la famille, ne sont mis au courant : le personnel soignant continue donc certes les soins, mais sans la supervision d'un médecin. En décembre, la patiente est transférée à l'hôpital Beaujon (Clichy, Hauts-de-Seine), où un pansement VAC, qui a pour vocation d'aspirer les impuretés d'une plaie, doit lui être posée. Sa fille, assistant au rendez-vous, découvrira avec effroi "un trou béant, au niveau du sacrum [là où était située son escarre], plus gros que [son] poing" : elle contacte le médecin coordinateur, qui s'excuse et assure n'avoir été contacté qu'un mois après l'apparition de l'escarre. Françoise Dorin décède deux semaines plus tard. La fille de la romancière n'hésite pas, dans Les Fossoyeurs, à employer le terme de "dissimulation".

D'autres témoignages s'accumulent dans l'ouvrage : repas rationnés, personnel stressé, vêtements et objets perdus jamais retrouvés ni remboursés, absence d'infirmière de nuit dans la résidence Les Bords de Seine (Neuilly, Hauts-de-Seine) du groupe, soins d'hygiène déplorables, difficultés dans l'administration des médicaments et dans la gestion du linge, qualité des repas questionnable... Ainsi, Nora Sahara, ancienne infirmière également citée dans Les Fossoyeurs, rapporte une logique de "dépenser moins et gagner plus" dans tous les Ehpad dans lesquels elle a travaillé au cours de sa carrière : "On a des patients qui restent alités toute la journée parce qu'on a pas assez de personnel pour les descendre en salle à manger. Il y a des patients qui ne déjeunent pas, faute de personnel pour leur monter le déjeuner. On a des patients qu'on n'hydrate pas et à qui on donne des gelées parce qu'on n'a pas de poche d'hydratation. Il y a aussi des pansements qu'on ne fait pas dans les protocoles parce qu'on n'a". Autre maltraitance supposée et décrite dans l'ouvrage, qui fait écho à celle subie par Françoise Dorin : la prise en charge défaillante se fait, évidemment, sans que les familles soient au courant : "Vous ne verrez aucune soignante dire à une famille: 'Votre mère est tombée parce qu'on n'avait pas assez de soignants'. Jamais on n'aura ça mais c'est la réalité", rapporte l'ancienne infirmière devenue journaliste enquêtant sur les défaillances du système de soins français, qui assure qu'elle ne mettra "jamais un de (s)es parents en maison de retraite".

Une proximité avec Xavier Bertrand ?

Un témoignage, rapporté dans le quotidien Le Monde, éclaire peut-être pour partie que de tels comportements soient tolérés, celui de Patrick Métais, ex-directeur médical de Clinéa, la branche "cliniques" du groupe Orpéa. Contacté par Victor Castanet, il indiquera "on avait le ministre de la Santé de l'époque dans notre poche", se référant à Xavier Bertrand, ministre de la Santé à deux reprises (en 2005‑2007, puis en 2010‑2012). Pour rappel, entre 2002 et 2010 que le marché des autorisations d'Ehpad et de cliniques a "littéralement explosé", relève l'auteur. Selon M. Métais, "quand il n'y avait vraiment plus d'autres solutions, alors [Jean-Claude] Marian faisait appel à Bertrand", qui, toujours d'après lui, finançait Orpéa et donnait des autorisations de créations d'Ehpad au groupe - à l'époque, ces autorisations ne nécessitaient pas les financements de l'Assurance maladie. Un discours que rejette en bloc Xavier Bertrand, ex-candidat à l'investiture Les Républicains à la présidentielle et président du Conseil régional des Hauts-de-France : il n'a pas, pour lui, été "question d'aider qui que ce soit, mais de faire en sorte que les projets présentés aboutissent dans le strict respect des procédures et en lien étroit avec les élus et les collectivités territoriales, notamment départementales pour la question du financement". Pourtant, Vincent Castanet rapporte encore, dans Les Fossoyeurs , que l'apporteur d'affaires d'Orpéa dans le nord de l'Hexagone, Jean-François Rémy, lui aurait confié : "Je savais qu'ils étaient très très bien avec Xavier Bertrand, certifie-t-il. Quand vous reprenez le nombre d'Ehpad et de cliniques qu'ils ont obtenus dans le département de l'Aisne, dans le 02 [le groupe avait obtenu, au début des années 1990, sept Ehpad sur place, alors qu'il ne possédait alors qu'une dizaine d'établissement dans toute la France], où Bertrand a fait sa carrière politique… Tout le monde le savait et tout le monde le disait."

Qu'est-ce qu'Orpéa ?

Orpéa est un groupe fondé en 1989 par Jean-Claude Mariam gérant une chaîne de maisons de retraite et de cliniques de soins. C'est un poids lourd dans le milieu, possédant 65 000 collaborateurs dans 1 100 établissements à travers la planète. 220 Ehpad Orpéa sont décomptés rien qu'en France.