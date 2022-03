"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 9 mars 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. La Française des jeux (FDJ) proposait de remporter 11 millions d'euros à l'occasion du tirage du Loto de ce mercredi 9 mars 2022. Avez-vous trouvé les résultats ?

[Mis à jour le 9 mars 2022 à 21h06] Le tirage du Loto de ce mercredi 9 mars 2022 a enfin eu lieu. Alors, êtes-vous devenu millionnaire ? Apparemment, non. Personne n'est en effet parvenu à trouver le résultat du Loto. Conséquence directe : 12 millions d'euros seront donc remis en jeu lors du prochain tirage, prévu samedi ! En attendant, nous vous proposons de vérifier vos résultats, car qui sait, peut-être avez-vous tout même remporté un petit quelque chose !?

Résultat du Loto du 9 mars 2022

8-21-25-32-41 et le N°Chance 4

Joker+ 9 173 441

Résultats 2nd tirage : 7-12-20-22-37

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 6709 1880 - B 1768 8979 - C 8302 0988 - F 3848 1380 - G 5481 9231 - O 6622 5946 - R 1688 8287 - S 4386 2250 - T 5653 3390 - W 2360 0852

Avis aux amateurs de belles cagnottes ! Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance pour le tirage du Loto de samedi. Comme lors de chaque rendez-vous, il sera possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15 le jour J. Le tirage aura lieu dans la foulée et les résultats seront délivrés sur le site de la FDJ, ainsi que sur TF1 et bien entendu, sur Linternaute, vers 21 heures.

Vous souhaitez participer ? N'attendez plus ! Rendez-vous dans un point de vente agréé par la Française des jeux ou directement sur son site internet. Là, muni de 2,20 euros, soit le prix d'une grille classique, il vous suffira de cocher cinq chiffres parmi les 49 possibles et un N°Chance entre les 10 proposés. À noter que grâce à ce fameux N°Chance, vous avez une chance sur 10 de jouer gratuitement, car si vous cochez le bon, votre mise de 2,20 euros vous sera entièrement remboursée. Une fois votre combinaison désignée, n'oubliez pas de valider votre grille, sinon elle ne sera pas prise en compte pour le tirage du Loto du jour.