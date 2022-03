"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 21 mars 2022 [EN COURS]"

RÉSULTATS LOTO. La Française des jeux (FDJ) promet deux millions d'euros à qui trouvera les résultats du tirage du Loto de ce lundi 21 mars 2022.

[Mis à jour le 21 mars 2022 à 18h24] Deux millions d'euros sont en jeu ce lundi 21 mars 2022. C'est la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu pour un tirage du Loto. Et pour cause, lors du précédent rendez-vous, un petit chanceux a empoché le jackpot. Quinze millions d'euros étaient proposés. Le fruit de 14 tirages consécutifs du Loto restés sans grand vainqueur. Après cette victoire tant attendue, les compteurs ont donc été remis à zéro ce lundi. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a trouvé les résultats du Loto samedi, que personne ne les trouvera ce lundi.

En effet, avec des grilles composées de 49 chiffres et 10 N°Chance, sachant que pour composer une combinaison, il faut cocher cinq chiffres et un N°Chance, vos chances de trouver le résultat sont de l'ordre d'une sur 19 068 840. Et ce, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse beau. De même, peu importe le montant ou le nombre de personnes qui souhaiteraient tenter leur chance au tirage du Loto en même temps que vous. Cela ne varie pas. Sur ces entrefaites, sachez que si vous comptez participer, il vous faudra valider votre grille avant 20h15. Au-delà, elle sera comptabilisée pour le tirage suivant.

Dans le meilleur des cas, vous jouerez alors pour trois millions d'euros, car si personne ne remporte le jackpot ce soir, les deux millions d'euros seront remis en jeu avec un million de plus au compteur. Dans le pire des cas, vous jouerez à nouveau pour deux millions d'euros mercredi, jour du prochain tirage du Loto. Pour rappel, les tirages du Loto ont lieu tous les lundis, mercredis et samedis, toute l'année. À noter que les résultats du Loto sont pour leur part donnés vers 21 heures sur le site de la FDJ, sur TF1 et bien entendu sur Linternaute.