"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 21 mars 2022 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS LOTO. La Française des jeux (FDJ) promettait deux millions d'euros à qui trouverait les résultats du tirage du Loto de ce lundi 21 mars 2022. Découvrez sans plus attendre la combinaison gagnante !

[Mis à jour le 21 mars 2022 à 21h14] Bonne ou mauvaise nouvelle ? Le tirage du Loto de ce lundi 21 mars 2022 n'a pas fait de millionnaire. Personne n'avait en effet misé sur l'ensemble des résultats du jour. Conséquence : le gros lot est remis en jeu mercredi, avec un million d'euros supplémentaire. Le jackpot s'élèvera ainsi à trois millions d'euros. À noter toutefois que deux grilles ont tout de même été cochées des cinq bons chiffres, seul le N°Chance était manquant. Leurs propriétaires remportent ainsi 70 260 euros chacun. De quoi mettre du beurre dans les épinards pendant quelques mois...

Le tirage du 21 mars 2022 :

5-10-26-35-46 et le N°Chance 9

Joker+ 0 463 440

Option 2nd tirage : 14-30-36-39-40

Et 10 codes gagnants à 20 000 euros : F 3619 6732 - H 4514 8302 - H 6942 6707 - Q 4985 5208 - R 0653 6673 - R 3286 9599 - R 6412 7382 - R 8937 0082 - S 9189 5503 - T 3414 7413

Deux millions d'euros étaient donc en jeu ce lundi 21 mars. C'est la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu pour un tirage du Loto. Et pour cause, lors du précédent rendez-vous, un petit chanceux avait empoché le jackpot. Quinze millions d'euros étaient proposés. Le fruit de 14 tirages consécutifs du Loto restés sans grand vainqueur. Après cette victoire tant attendue, les compteurs avaient donc été remis à zéro ce lundi. Mais sachez d'ores et déjà que la Française des jeux organisera un tirage du Loto spécial à l'occasion du 1er avril, vendredi. Treize millions d'euros seront à gagner, et 50 codes permettant d'empocher 20 000 euros à chaque fois seront tirés au sort, contre 10 en temps normal.