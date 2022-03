"Tirage du Loto (FDJ) : le résultat du mercredi 23 mars 2022 [EN COURS]"

RESULTATS LOTO. Trois millions d'euros sont proposés ce mercredi 23 mars 2022 par la Française des jeux (FDJ). Les résultats seront dévoilés sur cette page vers 21 heures.

[Mis à jour le 23 mars 2022 à 19h03] Une envie soudaine de devenir millionnaire ? De vous envoler loin de la guerre en Ukraine, des aléas de la campagne présidentielle ou tout simplement de vos petits tracas du quotidien ? Malheureusement, peu d'options s'offrent à vous, si ce n'est le tirage du Loto de ce mercredi 23 mars 2022. Trois millions d'euros sont proposés à qui trouvera le résultat du Loto. On est loin de la plus grosse cagnotte jamais remportée à ce jeu de hasard, celle-ci s'élevait à 30 millions d'euros et a été remportée le 4 décembre 2021, néanmoins, pour le commun des mortels, il s'agit toutefois d'un beau pactole.

Si vous souhaitez tenter votre chance, dépêchez-vous ! Vous avez en effet jusqu'à 20h15 précises pour valider votre ou vos grille(s). Il vous en coûtera 2,20 euros. Le résultat du Loto sera livré sur cette page, dans la foulée du tirage. Dans le cas où vous manqueriez le coche, sachez qu'il y aura d'autres tirages et d'autres cagnottes. Pas la peine de regretter. En revanche, il y a un jackpot qu'il ne faudra pas manquer. Celui du 1er avril 2022.

Ce vendredi-là, la Française des jeux proposera une cagnotte de 13 millions d'euros. Cinquante codes à 20 000 euros seront également tirés au sort. De quoi faire au moins 50 heureux ! Car si la cagnotte pourrait ne pas trouver preneur, les 50 codes Loto seront tirés quoiqu'il arrive et 50 personnes empocheront 20 000 euros. De quoi motiver les troupes, c'est certain. Attention cependant, à tirage exceptionnel, prix exceptionnel. La grille est vendue 3 euros, contre 2,20 euros en temps normal.