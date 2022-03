"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 29 mars 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Envie d'arrondir vos fins de mois ? Pourquoi ne pas vous laissez tenter par le tirage de l'Euromillions ? Les résultats seront délivrés sur cette page vers 21h30.

[Mis à jour le 29 mars 2022 à 21h22] Le tirage de l'Euromillions vient de dévoiler le résultat gagnant du jour. Que fallait-il avoir parié ce mardi 29 mars 2022 ? Était-ce le 4 ? Le 23 ? Le 46 ? Ou encore le 50 ? Sans plus attendre, nous vous proposons de retrouver tous les résultats de l'Euromillions. N'oubliez pas de vérifier le My Million. Si vous êtes le vainqueur, vous empocherez un million d'euros, de quoi mettre du beurre dans les épinards pendant quelques mois... voire plus !

Tirage du 29/03/2022 8 - 11 - 33 - 42 - 43 Etoiles : 6 - 11

MyMillion : PH399 1406

Prochain tirage de l'Euromillions, vendredi. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. Mais combien coûte une participation ? La grille d'une combinaison est vendue 2,50 euros. C'est 30 centimes de plus que celle du Loto. Mais alors qu'à ce dernier, le plus petit jackpot qui peut être proposé s'élève à deux millions d'euros, il est de 17 millions d'euros minimum à l'Euromillions. Un enjeu qui transparaît donc dans le coût de la grille. À noter toutefois qu'il est possible de cocher plus de cinq chiffres, mais également plus de deux numéros étoile sur une même grille. Ce qui augmente grandement vos chances. Mais là encore, cela a un coût...

Ainsi, en ne cochant qu'un numéro étoile supplémentaire, la grille passe de 2,50 à 7,50 euros. Pire encore, elle est vendue 15 euros au lieu de 2,50 lorsqu'on coche un sixième chiffre. Question : est-il possible de tout cocher sur une même grille pour être sûr de gagner ? Quitte à prendre un crédit ? Malheureusement, non. Ce serait beaucoup trop facile. Au mieux, vous pourrez cocher 10 des 50 chiffres, et deux numéros étoile. Cela vous sera facturer 630 euros. Si vous préférez miser sur les numéros étoile, il est possible de sélectionner les 12 proposés, et d'y ajouter au maximum un sixième chiffre. Prix de la grille : 990 euros.