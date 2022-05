"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 17 mai 2022 [EN DIRECT]"

EUROMILLIONS. La Française des jeux vous propose de remporter la somme de 27 millions d'euros à l'occasion de ce nouveau tirage de l'Euromillions. Les résultats seront à suivre sur cette page à partir de 21 heures.

[Mis à jour le 17 mai 2022 à 19h04] Les résultats de l'Euromillions seront particulièrement attendus ce mardi 17 mai 2022. En effet, un jackpot de 27 millions d'euros vous est proposé par la Française des jeux, le dernier tirage n'ayant pas trouvé de vainqueur. Certes ce ne sont pas les 220 millions d'euros remportés dernier, mais c'est une sacrée somme. À L'Internaute, on est certain que vous serez utiliser ces millions si vous remporter le tirage du jour. Et puis, gardez bien en tête que, comme aime le rappeler la FDJ, tous les gagnants ont déjà participé ! Les résultats sont à suivre dans cet article à partir de 21 heures.

Pour remporter le jackpot et devenir millionnaire, il faut vous rendre chez votre buraliste le plus proche afin de lui acheter une grille à 2,50 euros. Sur celle-ci, vous devez cocher cinq cases et vos deux étoiles en espérant que la votre brille sous les meilleurs auspices. Il est également possible de jouer en ligne en vous rendant sur le site (via le lien ci-dessus). Et en quelques clics, le tour était joué. Une fois la grille validée, vous devriez recevoir votre code MyMillion généré automatiquement. Attention, sur Internet comme dans les bureaux de tabac, ce type de jeu n'est pas autorisé aux mineurs et une pièce d'identité pourra vous être demandée.

> Tentez votre chance pour le prochain tirage avec une grille FDJ

Pour déjouer la part d'aléatoire, et tenter de rationnaliser ce jeu, certains joueurs s'en réfèrent à la statistique... Ainsi, tout joueur assidu de l'Euromillions sait que les numéros les plus sortis depuis septembre 2016 sont le 20, le 23, le 27, le 15 et le 39 et les étoiles 2 et 3. De même, gardez bien en tête que les numéros les moins souvent tirés sont le 18, le 22, le 40, le 33, le 36 et les étoiles 10 et 1.