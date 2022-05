"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 18 mai 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto propose une cagnotte des plus attractives ce mercredi 18 mai 2022. Seize millions d'euros seront remis à celui ou celle qui parviendra à trouver les résultats du jour. La combinaison sera prochainement dévoilée dans cet article.

[Mis à jour le 18 mai 2022 à 19h03] Il y a les belles cagnottes et les... très beaux jackpots. Ce mercredi 18 mai 2022, on serait plutôt sur la seconde option du côté de la Française des jeux (FDJ). En effet, ce sont désormais 16 millions d'euros qui sont proposés aux joueurs. Sachant que la cagnotte moyenne remportée au Loto s'élève à... cinq millions d'euros, ce tirage du Loto n'est, vous l'aurez compris, à manquer sous aucun prétexte ! Pour rappel, comme lors de chaque tirage, il est possible de tenter de trouver le résultat du Loto jusqu'à 20h15. Passé cette heure, il est en revanche impossible de valider sa grille pour le tirage du jour.

Mais au fait, comment est-il possible d'avoir une telle cagnotte en jeu ce mercredi 18 mai ? Le vendredi 13 de la fin de semaine dernière n'est pas étranger à cela. Pour fêter ce jour, qui porte malheur pour les uns, mais peut porter bonheur pour d'autres, la Française des jeux avait, comme à son habitude, mis en place un jackpot exceptionnel de 13 millions d'euros. Mais les résultats du Loto de vendredi dernier ont, semble-t-il, donné raison aux partisans de la théorie selon laquelle le vendredi 13 porterait davantage malheur que bonheur, puisque personne n'est parvenu à empocher le gros lot.

Pas sûr que ceux qui ont manqué le rendez-vous la semaine dernière et ce lundi soient du même avis cependant... Et pour cause, quand un jackpot n'est pas remporté, il est automatiquement remis en jeu par la FDJ, avec un million d'euros en plus. Samedi, le tirage du Loto était de 14 millions d'euros, lundi de 15 millions d'euros... Ce mercredi, on arrive donc à une cagnotte de 16 millions d'euros qui devrait susciter les convoitises. Avis aux amateurs ! Rien ne vous assure que samedi une cagnotte de 17 millions d'euros ne vous attende...