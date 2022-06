"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 3 juin 2022 [EN LIGNE]"

EUROMILLIONS. Les 39 millions d'euros ont-ils été remportés pour ce nouveau tirage de l'Euromillions ? Le tirage du jeu de la Française des jeux a été effectué. Vous pouvez consulter les résultats sur cette page.

[Mis à jour le 3 juin 2022 à 21h22] Le tirage de l'Euromillions a été effectué. Ce vendredi 3 juin 2022, quelqu'un a-t-il remporté les 39 millions d'euros mis en jeu par la Française des jeux ? Pour le savoir, jetez vous sur les résultats ci-dessous. Quoi qu'il arrive vous avez peut-être dégoté plusieurs bons numéros, et donc quelques euros. N'oubliez pas non plus de jeter un coup d'oeil à votre code MyMillion. Il a peut-être été tiré au sort et vous donnerait l'occasion de gagner un million d'euros. Mardi 7 juin 2022, un nouveau tirage de l'Euromillions sera proposé.

Si tous les gagnants ont déjà participé, vos chances de remporter le gros lot sont minces. En effet, vous avez une chance sur 139 838 160 de devenir multimillionnaire. Ce chiffre, c'est aussi celui de du nombre de combinaisons différentes possibles dans une grille Euromillions. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmenterez également vos chances de trouver le bon code Mymillion.

Ce vendredi 3 juin, vous pouvez remporter 39 millions d'euros. Mais quel est le plus gros montant jamais remporté à l'Euromillions ? Il faut remonter au 15 octobre dernier. Ce jour-là, le tirage de l'Euromillions offrait 220 millions d'euros à l'heureux chanceux qui trouvait les bons résultats de la cagnotte européenne, une somme record pour ce jeux ! Et fait incroyable, c'est une Française qui a remporté ce beau pactole. C'est la première fois qu'un joueur tricolore remporte une aussi grosse somme à cette cagnotte. La cagnotte de 17 millions de ce vendredi vous devrait tout de même permettre de changer de vie, bien que très inférieur au montant record !