"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 7 juin 2022, 51 millions d'euros en jeu"

EUROMILLIONS. Ce mardi 7 juin 2022, la Française des jeux vous propose de remporter la somme de 51 millions d'euros pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Les résultats seront disponibles dans cet article à partir de 21h15.

[Mis à jour le 7 juin 2022 à 18h05] En ce début de semaine, la Française des jeux vous propose de participer à un nouveau tirage de l'Euromillions. Ce mardi 7 juin 2022, 51 millions d'euros sont mis en jeu. Pour les remporter, rien de compliqué : vous devez vous rendre dans le bureau de tabac le plus proche de chez vous et remplir une grille de l'Euromillions. Vous devez cochez cinq nombres et deux étoiles. Les résultats seront disponibles dans cet article à partir de 21h15, horaire du tirage.

Qu'est-ce que le jeu My Million ? Il s'agit d'un code composé de deux lettres et de sept chiffres. Présent sur votre grille, vous ne pouvez pas le choisir. Néanmoins, le fruit du hasard peut parfois bien faire les choses. Il est donc préconisé de bien le vérifier lorsque vous regardez le résultat de l'Euromillions. Et pour cause, le My Million peut vous permettre d'empocher la coquette somme d'un million d'euros, et ce, sans avoir trouvé le moindre bon numéro de la combinaison gagnante. Du grand art !