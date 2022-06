"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 15 juin 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto de ce mercredi 15 juin 2022 a-t-il fait de vous un millionnaire ? Les résultats sont à retrouver sans plus attendre dans notre article.

[Mis à jour le 15 juin 2022 à 21h04] Après le tirage du Loto de ce mercredi 15 juin 2022, une bonne et une mauvaise nouvelle pour les joueurs. Commençons par la mauvaise. Personne n'a réussi à trouver le résultat du Loto ce mercredi. La bonne ? C'est que la cagnotte est remise en jeu avec un million d'euros supplémentaires. Ce seront donc plus trois, mais bien quatre millions d'euros qui seront proposés lors du prochain tirage du Loto prévu samedi. Avis aux amateurs, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance ! En attendant, voici les résultats du jour :

Tirage du 15/06/2022 11 - 13 - 21 - 37 - 44 Chance : 6

Joker+ 1 304 214

Option 2nd tirage : 1 - 23 - 30 - 32 - 47

10 codes gagnants : C 1021 9120 - D 4630 2254 - I 7286 8508 - L 2479 0934 - L 7941 2878 - M 0978 7583 - M 7620 1605 - O 0616 9458 - O 2813 3343 - Q 2068 6104

Un tirage du Loto comme coup d'essai avant vendredi ?

Trois millions d'euros étaient en jeu pour ce tirage du Loto, mercredi soir. Pour le commun des mortels, la somme est conséquente. Et pourtant, ce n'est rien par rapport au jackpot qui sera mis en jeu vendredi à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Pas moins de 130 millions d'euros seront en effet proposés. S'il est possible de jouer dès à présent, notez toutefois que vos chances de trouver les résultats de l'Euromillions sont d'une sur plus de 139 millions, contre une sur un peu plus de 19 millions au Loto.