"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 27 juin 2022 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS LOTO. Pour débuter la semaine, la Française des jeux proposait un tirage du Loto qui a dû motiver les troupes. Cinq millions d'euros étaient promis à qui trouverait les résultats du Loto.

[Mis à jour le 27 juin 2022 à 20h57] Brésil ? Thaïlande ? Norvège ? Allez-vous pouvoir vous offrir le voyage de vos rêves cet été ? Le tirage du Loto du lundi 27 juin 2022 vient de livrer les résultats du jour. Mauvaise nouvelle : personne ne semble avoir eu assez de chance pour trouver la combinaison gagnante et remporter les cinq millions d'euros qui étaient proposés par la Française des jeux (FDJ). Néanmoins, peut-être avez-vous tout de même découvert un, deux voire trois bons chiffres qui constituent le résultat du Loto ? Le mieux est de comparer par vous-même...

Tirage du 27/06/2022 24 - 31 - 34 - 36 - 37 Chance : 1

Joker+ 0 243 284

Option 2nd tirage : 8 - 13 - 14 - 30 - 46

10 codes gagnants : E 1290 2776 - G 2998 1065 - J 3080 0303 - M 3946 1849 - O 1488 2288 - O 5509 6422 - R 2449 7074 - R 4124 0653 - S 6856 0328 - W 2903 2269

Prochain rendez-vous, mercredi. Six millions d'euros seront en jeu. Attention cependant à ne pas tout miser sur ce tirage du Loto. Car si la cagnotte est attractive et que le principe même du Loto est un véritable jeu d'enfant, les chances de trouver le résultat du tirage sont nettement plus maigres que ce qu'on pourrait croire à première vue. En effet, en ne jouant qu'une combinaison, soit cinq chiffres et un N°Chance, vous avez un peu moins d'une chance sur 19 millions de tomber sur LE bon résultat du Loto. Mais comme le feront remarquer les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien ! Comme lors de chaque tirage du Loto, il sera possible de jouer jusqu'à 20h15 le jour J.

176 millions d'euros au tirage de l'Euromillions

Vous estimez que six millions d'euros ce n'est pas assez ? Sachez que mardi 28 juin 2022, la Française des jeux proposera un jackpot de folie. L'éventuel vainqueur du tirage de l'Euromillions remportera à cette occasion pas moins de 176 millions d'euros, soit 35,2 fois plus que pour le tirage du Loto de ce lundi soir. Pour les amateurs de belles cagnottes, il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. À noter cependant que contrairement au Loto, vos chances ne seront pas d'une sur plus de 19 millions, mais d'une sur plus de... 139 millions ! Mais comme aime régulièrement le rappeler la FDJ, "100% des gagnants ont tenté leur chance" !