"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 5 juillet 2022, 217 millions d'euros en jeu"

EUROMILLIONS. La cagnotte de l'Euromillions du mardi 5 juillet 2022 est de 217 millions d'euros. Suivez les résultats de ce tirage exceptionnel sur notre page.

Le tirage de l'Euromillions du mardi 5 juillet 2022 vous permettra peut-être de remporter la somme de 217 millions d'euros, proposée par la FDJ et ses homologues européens. Difficile de se rendre compte de l'étendue des possibilités offertes par tant d'argent. Pour 200 millions d'euros, il est possible de s'acheter soit 400 Ferrari SF90 Stardable, soit deux Airbus, soit le yacht Kimset, long de 95 mètres, qui comporte huit chambres, une piscine et un spa. Si cette somme est très élevée, on peut rappeler que certains joueurs de football sont encore trop chers pour 217 millions d'euros. Ainsi, le transfert de Neymar du FC Barcelone au PSG en 2017 avait coûté 222 millions d'euros. Serez-vous l'heureux gagnant ? Découvrez les résultats ici.

Les chances de devenir millionnaire sont de l'ordre d'une chance sur 139 millions. Il faut en effet cocher cinq chiffres parmi les 50 disponibles, mais aussi sélectionner deux numéros étoiles parmi les 12 proposés. Pour maximiser vos chances de gagner, vous pouvez jouer plusieurs grilles. D'autant plus que vous augmentez également vos possibilités de trouver le bon code Mymillion. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est automatiquement fourni avec une grille de l'Euromillions. Une fois le tirage effectué, l'un des codes du jour est sélectionné, donnant la possibilité de remporter un million d'euros.