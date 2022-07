"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 9 juillet 2022, 2 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO. Ce samedi 9 juillet 2022, la FDJ met en jeu 2 millions d'euros pour le tirage du Loto. Découvrez les résultats sur cette page.

Quoi de mieux pour commencer les vacances d'été qu'une cagnotte de Loto à 2 millions d'euros ? Le tirage du samedi 9 juillet propose en effet de remporter le jackpot de 2 millions d'euros mis en jeu par la FDJ. Parmi les participants, 10 gagnants sont également tirés au sort. Chacun d'entre eux remporte 20 000 euros. Mais que faire avec 2 millions d'euros ? Vous pouvez, bien sûr, investir dans l'immobilier. Pour près d'1,8 million d'euros, les plus audacieux s'offriront une bouteille d'un des vins les plus chers du monde. Il s'agit du Henri I IV Dudognon Héritage Cognac, dont la bouteille est d'une valeur inestimable. Celle-ci est sertie de 6 500 diamants, elle est faite de cristal et de 4 kg d'or ! L'alcool qu'elle contient est, lui aussi, inestimable, puisqu'il a été vieilli en fût pendant 100 ans.

Pour remporter une telle somme, il faut jouer. Rien de plus simple, déplacez-vous chez un buraliste et acheter une grille. Vous devez ensuite choisir six numéros : cinq compris entre 1 et 49 et le dernier, le numéro chance, compris entre 1 et 10. Cela donne une multitude de combinaisons et vous offre une chance sur près de 20 millions de remporter le gros lot ! Mais ne vous découragez pas. Vous avez une chance sur plus de deux millions d'être un gagnant de rang 2, c'est-à-dire d'avoir trouvé cinq bons numéros. Les probabilités de l'emporter augmentent au fur et à mesure des rangs et, finalement, près de 17% des combinaisons sont gagnantes.