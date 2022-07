"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 9 juillet 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Le tirage du Loto du samedi 9 juillet 2022 a eu lieu. Les 2 millions d'euros en jeu n'ont pas été remportés. Vérifiez les résultats en ligne.

[Mis à jour le 9 juillet 2022 à 21h00] Le tirage du Loto du samedi 9 juillet 2022 n'a pas désigné de gagnant. Cependant, grâce à leurs codes gagnants, 10 joueurs remportent 20 000 euros avec la FDJ. Découvrez ci-dessous les résultats du jour, ainsi les numéros du second tirage. Cette option permet de rejouer les numéros d'une grille, hors numéro chance, à chaque tirage du Loto Elle coûte 80 centimes de plus qu'un ticket classique, mais peut permettre de remporter une petite somme. Avez-vous été chanceux ce soir ? Combien de numéros avez-vous trouvés ?

Tirage du 09/07/2022 8 - 9 - 24 - 34 - 37 Chance : 2

Joker+ 5 954 630

Option 2nd tirage : 4 - 5 - 8 - 33 - 38

10 codes gagnants : B 4237 3388 - C 0065 6836 - D 3362 7881 - F 0392 0643 - G 8670 8718 - K 8169 5366 - P 9615 3752 - T 2423 5848 - T 2979 2711 - U 0223 4343

Tentez votre chance lors du prochain tirage à 3 millions d'euros, lundi 11 juillet. Pour cela, rien de plus simple, déplacez-vous chez un buraliste et achetez une grille. Vous devez ensuite choisir six numéros : cinq compris entre 1 et 49 et le dernier, le numéro chance, compris entre 1 et 10. Cela donne une multitude de combinaisons et vous offre une chance sur près de 20 millions de remporter le gros lot ! Mais ne vous découragez pas. Vous avez une chance sur plus de deux millions d'être un gagnant de rang 2, c'est-à-dire d'avoir trouvé cinq bons numéros. Les probabilités de l'emporter augmentent au fur et à mesure des rangs et, finalement, près de 17% des combinaisons sont gagnantes. Flash rapide, MultiChances, grilles multiples, Joker+… La Française des jeux vous propose plusieurs options pour maximiser vos chances de devenir l'heureux gagnant du Loto, ou du moins de vous permettre de remporter une jolie somme.