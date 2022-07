"Résultat du loto (FDJ) : le tirage du samedi 16 juillet 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO. Samedi 16 juillet 2022, tentez de remporter 2 millions d'euros lors du tirage du Loto avec la FDJ. Consultez les résultats sur cette page.

[Mis à jour le 16 juillet 2022 à 19h20] Pensez-vous pouvoir saisir l'opportunité proposée par la Française des jeux (FDJ) à l'occasion du dernier tirage du Loto ? Ce samedi 16 juillet 2022, vous pouvez en effet espérer remporter la somme de 2 millions d'euros. Parmi les participants, 10 gagnants sont également tirés au sort. Chacun d'entre eux remporte 20 000 euros. Mais que faire avec 2 millions d'euros ? Vous pouvez, bien sûr, investir dans l'immobilier. Pour près d'1,8 million d'euros, les plus audacieux s'offriront une bouteille d'un des vins les plus chers du monde. Il s'agit du Henri IV Dudognon Héritage Cognac, dont la bouteille est d'une valeur inestimable. Celle-ci est sertie de 6 500 diamants, elle est faite de cristal et de 4 kg d'or ! L'alcool qu'elle contient est, lui aussi, inestimable, puisqu'il a été vieilli en fût pendant 100 ans. Découvrez ici les résultats en direct.

La somme des 13 millions d'euros du super loto a été remportée pour la dernière fois le 31 décembre 2021. Le gagnant, un quadragénaire de la région parisienne, jouait une combinaison habituelle depuis dix ans. Le soir du 31 décembre, il a touché la mise, non pas grâce à sa grille habituelle, mais parce qu'il avait également rempli une grille flash. Flash rapide, MultiChances, grilles multiples, Joker+… La Française des jeux vous propose plusieurs options pour maximiser vos chances de devenir l'heureux gagnant du Loto. Vous avez d'ailleurs la possibilité de rejouer les numéros de votre grille, hors numéro chance, à chaque tirage du Loto grâce à l'option second tirage. Une simple case à cocher en plus sur votre grille de Loto, qui vous coûtera seulement 80 centimes de plus, mais qui pourrait changer la donne.

Les chances de gagner le gros lot sont de l'ordre d'une sur 19 millions, ce qui n'est pas très réjouissant. Cependant, cela arrive parfois. Pour gagner, il faut choisir cinq numéros sur une grille qui en comporte 49, cela représente près de 2 millions de combinaisons possibles. À cela s'ajoute le numéro chance, qui est compris entre un et dix. Pour remporter la mise, il faut que ces deux grilles soient gagnantes, c'est pourquoi les probabilités sont faibles. En revanche, plus le rang de la cagnotte baisse, plus il est possible de toucher un peu d'argent. Au total, près de 17 % des combinaisons sont gagnantes.