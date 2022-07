"Résultat du loto (FDJ) : le tirage du samedi 16 juillet 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Les 2 millions de la cagnotte n'ont pas été remportés, samedi 16 juillet 2022, lors du tirage du Loto. Consultez les résultats de ce tirage en direct.

[Mis à jour le 16 juillet 2022 à 21h07] Le tirage du Loto du samedi 16 juillet 2022 est tombé ! Malheureusement, personne n'a remporté la cagnotte de 2 millions d'euros. En revanche, 10 personnes remportent 20 000 euros avec la FDJ, faites-vous partie des chanceux ? Découvrez les résultats sur cette page. Si vous n'avez pas remporté la mise ce soir, rassurez-vous, d'autres tirage du loto sont prévus, les lundis, mercredis et samedis. Le prochain aura lieu lundi 18 juillet avec 3 millions d'euros en jeu. Vous aviez par ailleurs la possibilité de rejouer les numéros de votre grille, hors numéro chance, grâce à l'option second tirage. Aurez-vous plus de chance ?

Tirage du 16/07/2022 3 - 4 - 14 - 33 - 49 Chance : 3

Joker+ 2 119 067

Option 2nd tirage : 9 - 13 - 19 - 45 - 48

10 codes gagnants : C 3235 7377 - H 4793 8628 - I 7034 8399 - N 1671 3592 - N 3627 2962 - O 0606 3893 - O 9986 1187 - P 4797 6049 - P 5060 1336 - P 8429 2877

La somme des 13 millions d'euros du super loto a été remportée pour la dernière fois le 31 décembre 2021. Le gagnant, un quadragénaire de la région parisienne, jouait une combinaison habituelle depuis dix ans. Le soir du 31 décembre, il a touché la mise, non pas grâce à sa grille habituelle, mais parce qu'il avait également rempli une grille flash. Flash rapide, MultiChances, grilles multiples, Joker+… La Française des jeux vous propose plusieurs options pour maximiser vos chances de devenir l'heureux gagnant du Loto.

Les chances de gagner le gros lot sont de l'ordre d'une sur 19 millions, ce qui n'est pas très réjouissant. Cependant, cela arrive parfois. Pour gagner, il faut choisir cinq numéros sur une grille qui en comporte 49, cela représente près de 2 millions de combinaisons possibles. À cela s'ajoute le numéro chance, qui est compris entre un et dix. Pour remporter la mise, il faut que ces deux grilles soient gagnantes, c'est pourquoi les probabilités sont faibles. En revanche, plus le rang de la cagnotte baisse, plus il est possible de toucher un peu d'argent. Au total, près de 17 % des combinaisons sont gagnantes.