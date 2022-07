"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 27 juillet, 3 millions d'euros en jeu"

LOTO. Mercredi 27 juillet 2022, la FDJ met en jeu 3 millions d'euros pour le tirage du Loto. Découvrez les résultats sur cette page et regardez si vous faites partie des chanceux.

Ce mercredi 27 juillet 2022, tentez de gagner 3 millions d'euros avec le tirage du Loto, organisé par la FDJ. Consultez les résultats en direct sur cette page et découvrez les numéros gagnants que vous avez obtenus. Parfois, un ou deux suffisent pour remporter une petite somme. Cette cagnotte a de quoi faire rêver ! Avec 3 millions d'euros, à vous le changement de vie, la nouvelle maison et les vacances bien méritées ! En plus du jackpot, dix participants sont tirés au sort lors de ce tirage du Loto pour remporter 20 000 euros. En ferez-vous partie ?

Pour participer au tirage du Loto, rien de plus simple. Déplacez-vous chez un buraliste et achetez une grille. Vous pouvez également jouer en ligne, sur le site de la FDJ ou sur l'application mobile. Vous devez ensuite choisir six numéros : cinq compris entre 1 et 49 et le dernier, le numéro chance, compris entre 1 et 10. Cela donne une multitude de combinaisons et vous offre une chance sur près de 20 millions de remporter le gros lot ! Mais ne vous découragez pas. Vous avez une chance sur plus de deux millions d'être un gagnant de rang 2, c'est-à-dire d'avoir trouvé cinq bons numéros. Les probabilités de l'emporter augmentent au fur et à mesure des rangs et, finalement, près de 17% des combinaisons sont gagnantes.