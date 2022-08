"Béluga dans la Seine : un sauvetage dans la soirée ? Dernières infos"

BELUGA. C'est ce mardi 9 août en soirée que l'opération de sauvetage du béluga coincé dans la Seine doit avoir lieu. L'opération, jugée comme celle de la dernière chance pour la survie de l'animal, s'annonce particulièrement complexe.

[Mis à jour le 9 août 2022 à 15h52] C'est une opération de la dernière chance digne de la saga "Sauvez Willy" qui se profile dans l'Eure pour tenter de sauver le béluga coincé dans la Seine depuis plusieurs jours. Les autorités ont annoncé que l'animal, coincé dans une écluse située dans l'Eure à 70 kilomètres de Paris, serait déplacé ce mardi avec l'objectif de le transporter en urgence vers un bain d'eau salée pour une "période de soins".

L'opération s'annonce particulièrement délicate, tout d'abord en raison du poids (800 kg) et de la taille de l'animal qui mesure plus de 4 mètres, de son état de santé fragile mais aussi de la topographie des lieux. Le béluga est en effet coincé depuis plusieurs jours dans l'écluse de Saint-Pierre-La-Garenne dans l'Eure, un endroit étroit et qui n'est pas accessible en véhicule terrestre. Le matériel doit donc être acheminé sur place à la main. Pour aider à la réalisation de l'opération, des membres des équipes de Marineland d'Antibes étaient attendus sur place.

Le lieu de transport n'a pas été communiqué mais Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France avait donné quelques détails ce mardi à France 3 Régions. "L'importante opération d'aujourd'hui consistera à transloquer le béluga qui est à plus de 150 km de la mer, vers un bassin d'eau salée, mieux adaptée à sa physiologie afin de bénéficier d'une surveillance médicale et de soins. Il s'agit de déterminer si le mal dont il est atteint et qui l'empêche de se nourrir est quelque chose sur quoi nous pouvons l'aider ou si son mal est incurable", avait-elle glissé.

Plus tard dans la journée ce mardi, la préfecture de l'Eure a précisé que l'"opération de transport du béluga égaré dans la Seine" serait "tentée aujourd'hui dans la soirée". Les contours de l'opération doivent encore être communiquées mais un point presse est prévu à 17h30 ce mardi. L'opération de sauvetage devrait débuter à 20 heures selon la préfecture, le béluga devant ensuite être transporté par camion vers une destination inconnue. A son arrivée, le béluga devrait être plongé dans un bain d'eau de mer.

Le cétacé blanc, habitué aux eaux froides salées, se retrouve en effet bien éloigné de son milieu naturel et son état de santé inquiète. L'animal ne s'alimentait toujours pas mardi matin malgré les efforts des soigneurs mais son état ne semblait pas se dégrader. D'où la possibilité d'un transport en urgence. "Il nous a semblé possible de réfléchir à un transport vers la mer", avait indiqué lundi lors d'un point-presse la sous-préfète d'Evreux, Isabelle Dorliat-Pouzet. "Les vétérinaires et chercheurs ont indiqué que dans l'intérêt de l'animal, ça peut se tenter. Nous y travaillons ardemment."

L'opération de sauvetage prévue mardi 9 août devrait permettre d'en savoir plus sur la santé du béluga. L'opération sera en effet supervisée par de nombreux soigneurs qui devraient en profiter pour réaliser de nombreux prélèvements, analyses et examens médicaux sur le cétacé. Lundi 8 août, la préfecture de l'Eure avait fait savoir que "la surveillance de l'animal se poursuit. Les moyens nautiques du Sdis sont engagés ainsi que la gendarmerie et l'ONG Sea Shepherd. Sa respiration, son comportement et son alimentation sont observés." Jusqu'ici, le béluga n'a pas souhaité se nourrir, alors que les soigneurs lui ont donné des truites, des harengs et des calamars. C'est pourquoi on lui a administré un stimulateur d'appétit, sans succès, comme l'a expliqué, dimanche, la présidente de Sea Shepherd France à l'antenne de BFM TV : "Ce qu'on espérait, c'est que le stimulateur d'appétit lui permette de manger. On n'a pas noté de différence significative." Depuis plusieurs jours, les vétérinaires présents sur place tentent de l'aider à s'alimenter. Plusieurs poissons ont été proposés en vain à l'animal.

Dans un communiqué publié dimanche 7 août, la préfecture de l'Eure avait indiqué qu'au vu de l'état physiologique du cétacé, "des vitamines et des produits susceptibles de lui ouvrir l'appétit" lui ont été administrés. Sa présence dans la Seine affaiblit l'animal habitué à évoluer dans un milieu d'eau salée, l'eau douce abimant sa peau. Si le béluga peut se montrer "résistant" selon les mots de la préfecture de l'Eure, l'absence d'alimentation laisse peu d'espoirs aux spécialistes et aux associations de protection des animaux. "Son manque d'appétit est sûrement un symptôme d'autre chose, une origine qu'on ne connaît pas, une maladie. Il est sous-alimenté et ça date de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En mer, il ne mangeait plus", note Lamya Essemlali de Sea Shepherd.

Repéré en milieu de semaine dernière, le béluga de 4 mètres se trouve depuis le vendredi 5 août dans une écluse au nord-ouest de Paris. L'écluse située à Notre-Dame de la Garenne près de Vernon, à 70 km au nord-ouest de Paris, mesure 125 mètres sur 25 mètres. Sa présence dans cette écluse a pu engendrer un stress supplémentaire chez l'animal, notaient ce week-end les autorités. La possibilité d'un transport a été évoqué lundi 8 août avec une possible opération ce mardi 9 août.