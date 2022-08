Incendie Aveyron et Lozère : 3000 évacués, la situation en direct

Carole Delga, présidente du conseil régional de l'Occitanie, a apporté son soutien aux pompiers mobilisés sur l'incendie, dans un message sur Twitter : "Avec la sècheresse qui frappe notre région, aucun territoire n’est épargné par le risque d'incendie. Je témoigne tout mon soutien aux pompiers et aux secours mobilisés ainsi qu’à toutes les personnes évacuées. Plus que jamais, face aux départs de feux, la vigilance reste de mise."

L'incendie s'est déclaré ce lundi soir à Mostuéjouls, en Aveyron. Rapidement, les flammes ont gagné le Massegros, en Lozère, avant de prolonger sa course vers les gorges du Tarn .

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a indiqué sur son compte Twitter que de nouveaux moyens aériens avaient été mis en place pour combattre l'incendie qui touche la Lozère et l'Aveyron : "Merci à nos sapeurs-pompiers qui luttent sans relâche contre l’incendie qui touche les départements de la Lozère et de l’Aveyron. À ma demande, des moyens aériens ont été dépêchés pour les appuyer. Je suis la situation avec attention."

09:55 - La commune de Mostuejouls évacuée

L'incendie parti en Lozère a rapidement gagné l'Aveyron voisine et c'est dans ce département que les dégâts et l'inquiétude sont les plus grands ce mardi matin. La commune de Mostuejouls dans l'Aveyron a été évacuée dans la nuit devant l'avancée du feu.