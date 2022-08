"Orages en Corse : violentes intempéries ce soir et jusqu'à vendredi"

ORAGES. Des nouvelles intempéries vont s'abattre sur la Corse placée en vigilance orange orages et pluie-inondation ce soir et cette nuit. De fortes intensités pluvieuses et des rafales de vent à 100 km/h sont prévues.

Images des orages L'essentiel La Corse est placée en vigilance orange ce soir et jusqu'à demain dans la mi-journée par Météo France. Un nouvel épisode orageux est prévu dans la nuit avec des fortes précipitations et des rafales à 100 km/h mais les intempéries devraient être moins violentes que celles de ce matin.

Ce jeudi 18 août, les orages en Corse ont fait au moins cinq mort et plusieurs blessés dont une personne en urgence absolue. Le bilan est encore provisoire et les opérations de sauvetage se poursuivent.

Alors que la Corse est en proie aux orages, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se rend sur l'île ce jeudi, notamment dans les campings où des victimes ont été retrouvées. Lui et la Première ministre ont exprimé leur soutien aux victimes des intempéries. Le cellule interministérielle de crise a été activée par Elisabeth Borne.

Le préfecture de Corse-du-Sud a demandé l'évacuation des campings en vue de l'orage annoncé pour la nuit de jeudi à vendredi.

Les averses orageuses sont toujours de mise sur la moitié est de la France notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Auvergne-Rhône-Alpes mais sans atteindre les niveaux d'intensité de la veille.

18:14 - La Corse demande l'évacuation des campings avant les orages de ce soir La préfecture de Corse-du-Sud demande "l'évacuation de l'ensemble des occupants hébergés dans des structures d'accueil légères de tous les terrains de camping situés sur le département" dans un arrêté publié ce jeudi. Elle justifie sa demande par les intempéries annoncées pour ce soir et cette nuit sur l'île. "Les exploitants des terrains de campings situés sur le département de la Corse-du-Sud doivent procéder sans délais à l'évacuation des occupants accueillis dans des structures légères sensibles aux vents", précise l'article 1. 18:05 - Comment se protéger face aux risques d'inondations ? Alors que les précipitations d'hier et de ce matin ont donné lieu à des inondations par endroit, l'institut météorologique Météo France partage des recommandations pour éviter les risques face à la montée des eaux. Il faut ainsi s'éloigner des cours d'eau, privilégier les lieux en hauteur ou les étages et éviter les points bas et sous-sol où l'eau s'engouffre vite. C'est aussi sur les routes qu'il faut redoubler de prudence notamment quand les voies sont immergées. Il faut éviter au maximum les déplacements ou adapter sa conduite en réduisant sa vitesse et augmentant les distances de sécurité. 17:53 - Comment se protéger en cas d'orages ? Pendant les orages, plusieurs recommandations sont à suivre pour se prémunir des risques et la préfecture de l'île rappelle ces gestes dans une vidéo partagée sur Twitter. 17:41 - L'orage attendu autour de 21 heures en Corse Le deuxième épisode orageux de la journée est attendu dans la soirée aux alentours de 21 heures annonce la préfecture de Corse. Les intempéries devraient durer jusqu'à vendredi matin au minimum mais ne devraient pas être aussi violentes que celles de ce matin selon Météo France. L'institut météorologique appelle toutefois à la prudence. 17:26 - Plus de 115 opérations d'assistance "terminées" selon le préfet maritime Depuis l'épisode orageux en Corse, les opérations d'assistance se multiplient notamment en mer. Auprès de BFMTV, le porte-parole du préfet maritime Pierre-Louis Josselin, a évoqué un "nombre incalculable d'appels" ce jeudi en Corse dont 115 opérations d'assistance "terminées". Il a ajouté qu'un "grand nombre de moyens aériens ont été déployés" avec "des renforts depuis la métropole". Une importante quantité de moyens qui a permis "de répondre très vite et d'avoir rapidement un état des lieux". 17:12 - Alors les orages, 300 pompiers mobilisés en Corse Les violentes intempéries en Corse ont demandé la mobilisation de nombreux sapeurs-pompiers pour venir en aide aux sinistrés et procéder aux opérations de reconnaissance. Ils sont 300 pompiers et sapeurs-sauveteurs, appuyés de deux hélicoptères, à être sur le terrain ce jeudi. 16:58 - Elisabeth Borne annonce l'ouverture de la cellule interministérielle La violences des intempéries en Corse a poussé la Première ministre Elisabeth Borne à ouvrir la cellule interministérielle de crise comme annoncé dans un tweet. 16:47 - Toujours 35 000 foyers encore privés d'électricité en Corse En Corse, si 10 000 ménages ont retrouvé le courant, 35 000 foyers restent privés d'électricité après les orages selon le porte-parole d'EDF à l'AFP. La société promet de mobiliser ses techniciens pour rétablir le courant et rappelle certaines mesures de sécurité. "Il ne faut surtout pas toucher des fils électriques tombés à terre", insiste le porte-parole qui ajoute "qu’il convient dans ce cas d’aviser immédiatement le dépannage". A noter que selon 16:38 - Une cellule d'information ouverte après les orages en Corse Face aux dégâts causés par les orages meurtriers qui ont frappé la Corse, la préfecture de Corse-du-Sud a ouvert une cellule d'information au public pour répondre aux questions des habitants et vacanciers. Le cellule est joignable au 04.95.11.12.92. 16:29 - Des nouveaux orages ce soir en Corse Après voir replacé la Corse en vigilance orange, Météo France rend compte des prévisions météorologiques et explique que "des orages formés en mer vont affecter une grande partie de la façade occidentale Corse durant toute la nuit de jeudi à vendredi." Ces orages n'ont pas encore commencé mais s'accompagneront d'une "activité électrique généralisée, de fortes intensités pluvieuses de 40 à 60 mm en moins d'une heure, de la grêle, de fortes rafales de vent, de 80 à 100km/h, parfois tourbillonnaires". Des trombes marines pourront être observées sur le littoral de l'île. L'institut estime que les derniers orages évacueront la Corse demain à la mi-journée. 16:20 - Les orages sont-ils bienvenus après la sécheresse ? Alors que la France connaît un des plus importants épisodes de sécheresse de son histoire, voilà qu'une série d'orages frappe toutes les régions ou presque. Mais couplés, sécheresse et orages ne font pas bon ménage et augmentent les risques d'inondation. Après plusieurs mois sans eau, les sols se sont durcis devenant des croutes presque imperméables et donc impénétrables pour l'eau de pluie qui tombe en très grande quantité. Or, si l'eau n'est pas absorbée par les sols, elle ruisselle et s'accumule sur les routes créant des crues et des inondations. 16:06 - L'alerte orange levée dans les Pyrénées-Atlantiques Au contraire dans les Pyrénées-Atlantiques, l'alerte orange a été levée plus tôt que prévu. Le département du sud-ouest est finalement passé en vigilance jaune mais doit rester prudent vis-à-vis des pluies et des inondations. 16:02 - La Corse de retour en vigilance orange orages et inondations Alors que Météo France vient de publier ses prévisions, la Corse est repassée en vigilance orange pour les orages et les pluies et inondations. L'alerte est prévue pour durer au moins jusqu'à demain après-midi. 15:41 - Gérald Darmanin arrive en Corse en fin d'après-midi Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit se rendre en Corse cet après-midi après les violentes intempéries et il est attendu en fin de journée. Il doit, selon le déroulé prévisionnel de la venue du ministre transmis par le ministère à BFMTV, commencer par une visite au camping La Sagone en Corse-de-Sud, où plusieurs victimes ont été retrouvées. Il fera ensuite un point sur les orages au poste de sécurité et échangera avec les secours et personnes sinistrées. Gérald Darmanin poursuivra sa visite demain en Haute-Corse au camping La Pinède. 15:19 - Accalmie avant le retour des fortes pluies dans les Pyrénées-Atlantiques Dans les Pyrénées-Atlantiques, seul département encore en vigilance orange face aux pluies et inondations, l'heure est à l'accalmie depuis la fin de matinée et en ce début d'après-midi mais selon Météo-France il faut s'attendre au retour des averses en fin de journée. Les précipitations seront toutefois moins importantes que celles de la nuit et de ce matin. La vigilance devrait être levée en début de soirée. LIRE PLUS

La Corse est la dernière région à être placée en vigilance orange pour orages ce jeudi 18 août 2022. Après l'épisode orageux du matin, de nouvelles perturbations sont prévues pour la nuit, à partir de 21 heures, avec de fortes précipitations et des rafales à 100 km/h localement. L'orage sera toutefois moins violents que celui observé jeudi matin. La vigilance orange coure sur les deux départements corses jusqu'à la mi-journée du 19 août.

En plus d'être en vigilance pour les orages, la Corse est aussi en alerte pour les inondations. Hier plusieurs inondations et coulées de boue ont été observées dans les territoires en alerte orange notamment les Bouches-du-Rhône, l'Hérault et la vallée du Rhône et ces phénomènes peuvent survenir en Corse dans la nuit. Les inondations sont la conséquence des pluies diluviennes qui font suite à l'épisode de sécheresse et ruissellent sans pouvoir pénétrer les sols.

Les orages qui ont frappé la Corse dans la matinée du 18 août 2022 ont fait au moins cinq morts et plusieurs blessés en moins de deux heures selon la préfecture, le bilan est encore provisoire mais déjà lourd. Plusieurs personnes ont perdu la vie à cause de chutes d'arbre : une jeune fille de 13 ans au camping de Sagone, un homme de 46 ans dans un camping de Calvi, une femme de 72 ans sur la plage du Liamone, à Coggia, un pêcheur retrouvé à Girolata et une kayakiste qui a péri à Erbalunga. Plus de 125 opérations de sauvetage ont eu lieu en mer selon le préfet maritime et les interventions de sauvetage et de reconnaissance se poursuivent. Le bilan pourrait encore s'alourdir puis des personnes sont encore portées disparues en mer.

Les orages ont aussi causé d'importants dégâts matériels sur la voies publiques. Le réseau électrique a aussi été endommagé puisque entre 35 000 et 21 000 foyers sont privés d'électricité selon les estimation d'EDF.

Les images des violents orages qui ont touché la Corse ce jeudi 18 août et le sud-est de la France, entre autres, hier ne manquent pas et montrent la violence des intempéries entre pluies torrentielles et rafales tempétueuses. Le vent visibles à l'aéroport d'Ajaccio ou encore les inondations du Vieux-Port de Marseille ont surpris et inquiétés les habitants et les vacanciers.