Lapins maltraités en Bretagne : vidéo choc de L214, quel est l'élevage visé ?

L'association L214 a publié une nouvelle vidéo ce jeudi 25 août 2022 pour dénoncer les conditions d'élevage de lapins en Bretagne, dont le patron est un cadre de la filière.

[Mise à jour le 25 août 2022 à 15h19] C'est une nouvelle vidéo choc qu'a diffusé l'association L214 ce jeudi 25 août 2022. L'organisme qui lutte contre la maltraitance animale et met en lumière les pratiques blessantes et dégradantes pour les animaux de certains élevages s'attaque cette fois à une exploitation de lapins, installée en Bretagne. Une plainte ainsi été déposée auprès du procureur de Rennes pour les délits de mauvais traitements et d'abandon. L'exploitation visée travaille même avec une des principales marques de la grande distribution. Voici ce qu'il faut savoir.

Que montre la vidéo publiée par L214 ?

La vidéo diffusée par L214 dure un peu moins de 4 minutes. Suffisant toutefois pour y voir des lapins, entassés dans leur cage grillagées, pour certains blessés à plusieurs endroits et parfois infectés, pour d'autres agonisants quand certains sont tout simplement morts et se décomposent. Selon l'association, des médicaments périmés sont par ailleurs administrés à ces animaux. "Ce qui choque en premier lieu, bien sûr, c'est les conditions d'hygiène dans lesquelles vivent ces animaux, des conditions d'hygiène déplorables. Et puis, bien sûr, des conditions aussi de vie imposées à ces animaux [...] on est vraiment loin de la moindre notion de bien-être animal", a commenté auprès de l'association Hélène Gateau, vétérinaire de formation, désormais journaliste spécialisée sur les questions animales.

Quelle est l'exploitation de lapins concernée par la vidéo de L214 ?

Selon un communiqué de presse, L214 indique avoir tourné les images au sein de l'exploitation du Moulin, à Domalain (Ille-et-Vilaine), à 45km à l'est de Rennes. L'élevage appartient à Frédéric Blot, le président de la Fédération nationale des groupements de producteurs de lapins (qui représente 90% de la production de lapins en France), mais aussi du groupement Elvilap, lequel pèse 10% dans la production nationale (2,6 millions de lapins par an).

Frédéric Blot, mis en cause par L214, n'a, pour l'heure, réagi que brièvement à la diffusion de ces images par l'association. Dans une premier temps, l'éleveur a affirmé à France 3 Bretagne qu'il n'était pas au courant de cette enquête et n'avait vu aucune image. "Tout se passe bien sur mon exploitation", a-t-il affirmé, ajoutant que "les animaux sont suivis par un vétérinaire." Mais une fois les images portées à sa connaissance, Frédéric Blot ne s'est plus exprimé. Ni auprès de la TV locale, ni auprès de Ouest-France.

Des lapins vendus dans la grande distribution

Dans son communiqué de presse, L214 affirme par ailleurs qu'une partie des lapins élevés dans ces conditions sont ensuite commercialisés dans la grande distribution à travers une marque bien connue du public : "Le Gaulois". Sur l'emballage de certains des produits vendus se trouve même la photo de Frédéric Blot, le patron de l'élevage de lapins dénoncé par L214. Selon L214, l'exploitation de Frédéric Blot donne naissance à plus de 130 000 lapereaux chaque année, mis au monde par les 1500 lapines reproductrices qu'il possède.