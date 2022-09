"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 2 septembre 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Êtes-vous devenu l'heureux millionnaire que vous avez toujours rêvé d'être ? Sans plus attendre, retrouvez les résultats du tirage de l'Euromillions.

[Mis à jour le 2 septembre 2022 à 21h42] Fin du suspense ! Le tirage de l'Euromillions a rendu son verdict ce vendredi 2 septembre 2022. Allez-vous pouvoir faire des folies dans le rayon des fournitures scolaires ce week-end ? Ou tenterez-vous de vous réjouir, comme vous le pouvez, de ne pas avoir trop d'argent à gérer ? Le 5 ? Le 28 ? Le 32 ? Le 50 ? Retrouvez dès maintenant le résultat de l'Euromillions. N'oubliez pas de vérifier votre code My Million, car qui sait, faute d'être devenu multimillionnaire, peut-être êtes-vous tout de même parvenu à remporter un million d'euros grâce à lui ! Voici les résultats de l'Euromillions :

Tirage du 02/09/2022 7 - 12 - 13 - 20 - 45 Etoiles : 3 - 12

MyMillion : VE 788 1169

Il est désormais possible de tenter sa chance pour le prochain tirage de l'Euromillions. Comment participer ? Rien de plus simple. Muni de 2,50 euros, le montant minimal d'une grille, il vous suffit de vous rendre dans un point de vente agréé par la Française des jeux ou directement sur le site fdj.fr et d'acheter une grille. Sur celle-ci, 50 chiffres allant de 1 à 50 vous seront proposés d'une part, et 12 allant de 1 à 12 vous le seront d'autre part. L'idée est de choisir cinq chiffres parmi les 50 et deux parmi les 12 et de bien valider sa grille avant 20h15, dernier carat ! Le destin fera le reste (ou pas).

S'il est impossible de dire que vous n'avez pas vos chances, gardez tout de même à l'esprit qu'en ne jouant qu'une combinaison, vous avez une chance sur plus de 139 millions d'être le petit chanceux qui mettra la main sur les résultats de l'Euromillions lors du tirage. Le mieux est donc de garder la tête froide et de ne pas trop compter sur une éventuelle victoire au tirage de l'Euromillions pour pouvoir payer ses factures. Mais comme aime le dire la FDJ, 100% des gagnants ont tenté leur chance, alors qui sait, si vous passez le pas, peut-être serez-vous le prochain !?