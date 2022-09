Ouragan Danielle : non, la France ne sera pas touchée ! Trajectoire et explications

DANIELLE. Un ouragan ? Une tempête ? Danielle ne sera dans quelques jours qu'une ordinaire dépression des latitudes tempérées d'ici le 10 septembre. Aucun ouragan ne va traversé la France, donc.

Si vous pensez que la France va être frappée par un cyclone ou un ouragan dans les prochains jours : rassurez-vous et détrompez-vous, il est probable que vous ayez aperçu dans la presse des titres un peu apocalyptiques : si l'ouragan Danielle s'est bien formé à l'ouest des Açores en fin de semaine dernière, ce phénomène météo ne frappera pas les côtes de l'Hexagone avec force.

En réalité, selon les dernières expertises et projections de La chaîne météo, l'ouragan Daniel va très rapidement voir sa puissance drastiquement diminuer au fil des jours, avec une possible arrivée au large de l'Irlande [...] pour le week-end prochain. Danielle aura de toutes façons perdu toutes ses caractéristiques tropicales pour n'être qu'une simple dépression habituelle des latitudes tempérées. Elle apporterait "un temps instable et venté sur le nord-ouest de la France, en circulant au niveau de la Manche".

En France, l'ouragan Danielle va-t-il toucher la Bretagne ?

Objet d'un suivi météorologique accru depuis plusieurs jours, l'ouragan Danielle évolue au fil des jours et ne cesse de progresser en direction de l'Europe et, donc, de la France. Cependant, les schémas sur l'avancée du phénomène dans les jours à venir est complexe. La chaîne météo explique que la fiabilité des prévisions n'est pas encore 100% sûre. Seule certitude, aucun ouragan d'envergure ne frappera ni la France, ni l'Europe.

Selon les prévisions de La Chaîne météo, le scénario le plus probable est celui d'une lente progression vers l'Europe, avec un "affaiblissement progressif". La tempête Danielle "redeviendrait alors une simple dépression avant son arrivée sur les côtes d'Europe de l'Ouest". Comme le précise MétéoContact, "le système se affaibli par les eaux froides er ne présentera pas de risque particulier.

Quelle trajectoire pour l'ouragan Danielle ?

Mais les prévisions ne pourront évoluer avec précisions que deux ou trois jours en avance. L'éventuelle arrivée de Danielle aux portes de l'Europe pourrait avoir lieu au cours du week-end à venir. Quoi qu'il en soit, c'est bel et bien affaibli et sans aucune de ses caractéristiques d'ouragan qu'il s'approchera des côtes françaises et européenne.

Selon le centre national américain d'études des ouragans (NHC), la perturbation générée par Danielle sera déjà très faible avant d'atteindre les côtes européennes. Selon les projections, le phénomène sera encore très loin du continent ce dimanche.

© NHC

Des orages en France à cause de Danielle ?

La Chaîne Météo tient à préciser que l'existence et la trajectoire de l'ouragan Danielle pourrait générer des effets indirects sur le continent européen à partir du 12 septembre : "L'approche de Danielle provoquerait l'orientation du vent au secteur sud, ce qui pourrait faire remonter de nouveaux orages sur le sud de la France ainsi que sur l'Espagne. Cette dégradation serait une conséquence indirecte de l'arrivée de l'ex Danielle", indique le média.

Quelle est l'origine de l'ouragan Danielle ?

L'ouragan Danielle a été découvert vendredi 2 septembre 2022 au milieu de l'Atlantique, à l'ouest des Açores. Il se situait alors à 3000 km des côtes de l'Europe. Un secteur très peu propice au développement d'ouragans. Cependant, la température de la mer étant plus élevée qu'à l'accoutumée (entre 4 et 5°C de plus, soit autour de 25°C), cela a été plus favorable à la formation de la tempête. Toutefois, les eaux étant plus fraiches en direction de l'Europe, elle perdra en puissance et ne s'approchera pas des côtes continentales sous le statut d'ouragan.